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La crisis energética provocada por el bloqueo lleva al límite a Cuba

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Euskaraz irakurri: Blokeoak eragindako krisi energetikoak mugara eraman du Kuba
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Agencias | EITB

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La ONU ha advertido del riesgo de propagación de enfermedades, y que más de 100.000 pacientes han apalazado sus operaciones por la escasez de energía y medicamentos. 

Cuba Energía Internacional

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