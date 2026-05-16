La crisis energética provocada por el bloqueo lleva al límite a Cuba

Los presidentes de EE.UU. y China y las delegaciones de ambos países han mantenido esta mañana un encuentro en el que han exhibido una notable sintonía sobre la necesidad de abrir un periodo de colaboración y buenas relaciones entre las dos superpotencias. Fruto de esa buena relación es el anuncio que ha realizado Trump: un nuevo encuentro en unos meses en Washington.