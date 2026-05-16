La crisis energética provocada por el bloqueo lleva al límite a Cuba
La ONU ha advertido del riesgo de propagación de enfermedades, y que más de 100.000 pacientes han apalazado sus operaciones por la escasez de energía y medicamentos.
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Los ataques israelíes no han cesado en las últimas horas en el sur de Líbano, donde se han registrado varios muertos y decenas de heridos. Ambas partes han pactado una nueva ronda de negociaciones de paz para los días 2 y 3 de junio. Las negociaciones buscan afianzar la tregua y sentar las bases de un tratado de paz.
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El encuentro entre ambos líderes en la capital china ha estado centrado en la crisis en Irán y sus efectos en el comercio global, con especial atención al estrecho de Ormuz.
Un estudio alerta del riesgo de calor extremo en el Mundial de fútbol y pide a la FIFA replantear el calendario
Uno de cada cuatro partidos del Mundial de fútbol de 2026 podría disputarse en condiciones de calor peligroso, según un estudio científico que alerta de los riesgos para jugadores y aficionados en el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.
Xi advierte a Trump que "gestionar mal" Taiwán puede llevar al conflicto
Los presidentes de EE.UU. y China y las delegaciones de ambos países han mantenido esta mañana un encuentro en el que han exhibido una notable sintonía sobre la necesidad de abrir un periodo de colaboración y buenas relaciones entre las dos superpotencias. Fruto de esa buena relación es el anuncio que ha realizado Trump: un nuevo encuentro en unos meses en Washington.
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Confinan a 1 700 personas en un crucero en Burdeos por un brote de gastroenteritis
El brote de gastroentiritis ha generado la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas en el crucero Ambition. Los equipos sanitarios realizan pruebas para determinar el origen del contagio que se cree que puede ser una intoxicación alimentaria. El barco continuará su viaje y el próximo lunes llegará a Getxo, con unos 1700 pasajeros a bordo.
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Desde la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Trump ha sugerido en diversas ocasiones sobre adherir al país a su territorio.
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La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, cree que, con estas dos misiones, por un lado, se protegería el transporte marítimo en el estrecho y, por el otro, se fortalecería el Ejército libanés.