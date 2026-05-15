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Israel y Líbano acuerdan extender el alto el fuego 45 días

También han pactado una nueva ronda de negociaciones de paz para los días 2 y 3 de junio. Las negociaciones buscan afianzar la tregua y sentar las bases de un tratado de paz: Beirut exige la retirada de las tropas israelíes y Israel reclama el desarme de Hizbulá.
(Foto de ARCHIVO) ISRAEL-LEBANON BORDER, May 12, 2026 -- Smoke rises following an Israeli airstrike on southern Lebanon, as seen from northern Israel, on May 11, 2026. At least seven people were killed and seven others wounded in Israeli strikes across southern Lebanon on Monday, Lebanon's National News Agency (NNA) reported.,Image: 1098242087, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Gil Cohen Magen / Xinhua News / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Gil Cohen Magen / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto 11/5/2026
Ataque armado de Israel en el sur de Líbano. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Israelek eta Libanok su-etena 45 egunez luzatzea adostu dute
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Agencias | EITB

Última actualización

Israel y Líbano han acordado en Washington extender por 45 días el alto el fuego vigente desde el 16 de abril, con mediación de Estados Unidos. También han pactado una nueva ronda de negociaciones de paz para los días 2 y 3 de junio y una reunión militar en el Pentágono el 29 de mayo.

Las conversaciones, celebradas durante dos días en el Departamento de Estado, buscaban evitar el fin de la tregua, que expiraba este viernes y que ha sido vulnerada por ataques israelíes en territorio libanés.

Estados Unidos expresó su deseo de que el diálogo avance hacia una paz duradera, el reconocimiento mutuo de la soberanía y una mayor seguridad en la frontera compartida.

Israel y Líbano, que no mantienen relaciones diplomáticas, ya habían celebrado dos rondas previas de contactos en abril para acordar y ampliar el alto el fuego. 

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la tregua, Israel ha seguido bombardeando territorio libanés y Hizbulá ha atacado fuerzas israelíes y lanzado proyectiles hacia Israel.

El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que los ataques israelíes dificultan los esfuerzos para consolidar el cese de hostilidades. Las negociaciones buscan afianzar la tregua y sentar las bases de un tratado de paz: Beirut exige la retirada de las tropas israelíes y Israel reclama el desarme de Hizbulá.

Israel Líbano Oriente Próximo Internacional

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