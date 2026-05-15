Israel y Líbano acuerdan extender el alto el fuego 45 días

Israel y Líbano han acordado en Washington extender por 45 días el alto el fuego vigente desde el 16 de abril, con mediación de Estados Unidos. También han pactado una nueva ronda de negociaciones de paz para los días 2 y 3 de junio y una reunión militar en el Pentágono el 29 de mayo.

Las conversaciones, celebradas durante dos días en el Departamento de Estado, buscaban evitar el fin de la tregua, que expiraba este viernes y que ha sido vulnerada por ataques israelíes en territorio libanés.

Estados Unidos expresó su deseo de que el diálogo avance hacia una paz duradera, el reconocimiento mutuo de la soberanía y una mayor seguridad en la frontera compartida.

Israel y Líbano, que no mantienen relaciones diplomáticas, ya habían celebrado dos rondas previas de contactos en abril para acordar y ampliar el alto el fuego.

Sin embargo, tras la entrada en vigor de la tregua, Israel ha seguido bombardeando territorio libanés y Hizbulá ha atacado fuerzas israelíes y lanzado proyectiles hacia Israel.

El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que los ataques israelíes dificultan los esfuerzos para consolidar el cese de hostilidades. Las negociaciones buscan afianzar la tregua y sentar las bases de un tratado de paz: Beirut exige la retirada de las tropas israelíes y Israel reclama el desarme de Hizbulá.