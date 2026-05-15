EKIALDE HURBILA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelek eta Libanok su-etena 45 egunez luzatzea adostu dute

Negoziazioek su-etena finkatzea eta bake itun baten oinarriak finkatzea dute helburu. Ildo horretatik, Beirutek tropa israeldarrak erretiratzea eskatzen du, eta Israelek Hezbollah taldearen desarmea.

(Foto de ARCHIVO) ISRAEL-LEBANON BORDER, May 12, 2026 -- Smoke rises following an Israeli airstrike on southern Lebanon, as seen from northern Israel, on May 11, 2026. At least seven people were killed and seven others wounded in Israeli strikes across southern Lebanon on Monday, Lebanon's National News Agency (NNA) reported.,Image: 1098242087, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Gil Cohen Magen / Xinhua News / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Gil Cohen Magen / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto 11/5/2026
Israelen eraso armatua Libano hegoaldean. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelek eta Libanok apirilaren 16tik indarrean dagoen su-etena 45 egunez luzatzea adostu dute Washingtonen, AEBren bitartekaritzarekin. Halaber, ekainaren 2 eta 3rako bake negoziazioen beste erronda bat eta maiatzaren 29an Pentagonoan bilera militar bat egitea hitzartu dute.

Elkarrizketak bi egunez luzatu dira Washingtonen, eta ostiral honetan amaitzen zen su-etena luzatzea izan dute helburu. Alabaina, Israelek hainbatetan urratu du akordioa, bereziki Libano hegoaldean egindako eraso armatuetan.

AEBk bake iraunkorra lortzeko asmoa berretsi du elkarrizketa horietan, eta, helburu horretan aurrera egiteko, subiranotasuna elkarri aitortzeko eta partekatutako mugan segurtasuna indartzeko eskatu die bi aldeei.

Israelek eta Libanok ez dute harreman diplomatikorik, eta apirilean bi bilera egin zituzten su-etena adostu eta zabaltzeko. 

Hala ere, su-etena indarrean sartu ondoren, Israelek Libano hegoaldea bonbardatzen jarraitu du, eta Hezbollah taldeak eraso egin die Israelgo indar armatuei. Gainera, zenbait lehergai jaurti dituzte Israelen kontra.

Testuinguru horretan, Joseph Aoun Libanoko presidenteak adierazi zuen Israelen erasoek zaildu egiten dituztela gatazka armatua bukatzeko ahaleginak. Orain, negoziazioek su-etena finkatzea eta bake itun baten oinarriak finkatzea dute helburu. Ildo horretatik, Beirutek tropa israeldarrak erretiratzea eskatzen du, eta Israelek Hezbollah taldearen desarmea.

Israel Libano Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X