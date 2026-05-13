Gutxienez 100 pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikako urre-meategi bateko lur-jausian
Luizia maiatzaren 6an gertatu zen. Hasiera batean, agintariek 11 hildako baieztatu zituzten, baina hainbat egunez biktimak bilatu eta zaurituak artatu ondoren, kopuruak nabarmen egin du gora.
Gutxienez 100 pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikan, BE-Mbari hirian (herrialdearen mendebaldea, Kamerungo mugatik gertu) urre-meatze batean izandako lur-jausi baten ondorioz.
Maiatzaren 6an gertatu zen luizia. Hasiera batean, agintariek 11 hildako baieztatu zituzten, baina hainbat egunez lanean aritu ondoren, kopuru hori oso gorantz berrikusi behar izan dute, bai zaurituetako batzuk hil direlako, bai gorpu gehiago aurkitu dituztelako.
Raphaël Gonigbéré istripua gertatu den hiria dagoen eskualdeko gobernuko idazkariak adierazi duenez, "meatzari asko meategiaren mailarik sakonenean zeuden tragedia gertatu zenean". Aste bat igaro ondoren, hildakoen kopurua "beste 62 pertsona gehiagokoa da". Era berean, zehaztu du "27 pertsona desagertuta" daudela, eta horien senideek jakinarazi dute meatze-ustiategian zeudela tragediaren unean; "horiek ere hildakotzat jotzen ditugu", esan du.
Afrika Erdiko Errepublikako Gobernuak oraindik ez du adierazpen ofizialik egin gertatutakoari buruz.
Eskualdean urreak izan duen gorakada baten erdian gertatu da istripua. Meategietan lan egiteko prest dauden gazte kopuru gero eta handiagoa erakartzen du urreak. Baina, urtero, meatzari askok bizia galtzen dute lur-jausien edo erabilitako produktu kimikoek eragiten dituzten uraren kutsaduraren ondorioz. Hori dela eta, gero eta ahots gehiagok eskatzen diote Gobernuari araudia zorroztea.
Afrika Erdiko Errepublikaren mendebaldeko zatia aberatsa da urre-aztarnategietan. Meatze-kodearen arabera, Gobernuak ustiapen-baimenak ematen dizkie kooperatibei. Horiek artisau-metodoen bidez jarduten dute, eta, kasu batzuetan, atzerriko enpresekin elkartzen dira meatzaritza erdi mekanizatua edo industriala egiteko.
