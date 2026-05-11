Hainbat familiak TikTok salatu dute Frantzian, gazteengan suizidioa eta buruko arazoak eragiten dituelakoan

Salaketan, beren buruaz beste egin zuten bost nesken familiaren kasua jasotzen da, bai eta anorexia, depresioa edo joera suizidak dituzten hamar neska eta mutil baten kasuak ere. Sare sozialak ahultasun abusua egin zuela salatzen dute, adingabeak zaurgarri direlako eta sare sozialak ahultasun hori ustiatu egiten duelako.

Agentziak | EITB

16 familiak TikToken aurkako salaketa kolektibo bat formalizatuko dute astelehen honetan Parisko Fiskaltzaren aurrean, beren seme-alaba nerabeen suizidioen edo portaera nahasmenduen erantzule jotzen dutelako.

Familien izenean prozedura zuzentzen ari den Laure Boutron-Marmion abokatuak France Info irratian egindako elkarrizketa batean azaldu zuenez, sare sozialak ahultasun abusua egin zuela argudiatzen dute, adingabeak zaurgarri direlako eta sare sozialak ahultasun hori ustiatu egiten duelako.

Salaketan, beren buruaz beste egin zuten bost nesken familiaren kasua jasotzen da, bai eta anorexia, depresioa edo joera suizidak dituzten hamar neska eta mutil baten kasuak ere.

Christellek, anorexiak jotako nerabeetako baten amak, irakasle ere badenak, aitortu zuen gertakariek "gainditu" egin zutela, eta ez zela jabetu alabak ikusten zituen "irudi morbidoez" eta beste eduki batzuez ere. 12 urterekin instalatu zuen alabak TikTok aplikazioa bere sakelakoan.

Irakasle honentzat, TikTokek "gure nerabeak beren buruentzat kaltegarriak diren ekintzak egitera eramaten ditu, nahita".

Ama ziur dago sare sozialak orain 15 urte dituen alabaren hauskortasuna areagotzen duela: "Ankerkeria dago haren arreta bereganatzeko eta probetxua lortzeko. Argi dago bere ahuleziaz abusatzen dutela".

Parisko Fiskaltzak TikToki buruzko ikerketa bat ireki zuen 2025eko urrian, bertan argitaratzen diren edukietako batzuekin plataformak gazteen artean suizidioa sustatzen ote duen argitzeko.

Justiziaren aurreko prozeduratik haratago, Boutron-Marmonek azpimarratu zuenez, finean nahi dutena da politikariek nerabeei sare sozialak debekatzeko lege bat aurrera ateratzea. 

Ildo horretan, Frantziako Parlamentua lege proposamen bat izapidetzen ari da 15 urtetik beherakoei sare sozialen erabilera debekatzeko, eta Europako instantzien oniritzia jasotzeko zain dago.

