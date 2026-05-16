Siete personas han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un vehículo que circulaba a gran velocidad por el centro de Módena, en el norte de Italia. El conductor, que ha intentado huir, ha sido detenido.



Según las primeras reconstrucciones, el coche, que circulaba a gran velocidad por las calles del centro de la ciudad ha atropellado a varios peatones en Largo Porta Bologna y luego se ha estrellado contra el escaparate de una tienda.



Al salir del coche ha intentado apuñalar a una persona que le intentaba detener y que finalmente ha logrado hacerlo mientras llegaba la policía.



Según dichos medios, el conductor es un ciudadano italiano de 31 años, con familia de origen marroquí, nacido en la localidad de Seriate, en provincia de Bérgamo, pero residente en Módena.



"Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave . Si se tratara de un atentado, sería aún más grave", ha afirmado en la redes sociales el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti , quien ha acudido al lugar de los hechos inmediatamente después del suceso.



Entre los siete heridos, hay cuatro que se encuentran muy graves, sobre todo una mujer en estado crítico que ha sido atropellada.



"Se desconoce si conducía bajo los efectos de las drogas o si ha actuado deliberadamente. Actualmente se encuentra en la comisaría siendo interrogado", ha agregado el alcalde Módena.



La persona que le ha detenido ha explicado que le ha perseguido con otras cuatro o cinco personas y que después de desaparecer tras unos coches ha reaparecido con un cuchillo en la mano y le ha atacado causándole algunas heridas, ninguna de gravedad.



Mientras que otros testigos excluyen que se trata de un accidente y apuntan a un gesto voluntario ya que el vehículo iba a más de 100 kilómetros por hora.

