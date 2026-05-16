Italia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Siete heridos, cuatro de ellos graves, en un atropello múltiple en Módena

Al salir del coche ha intentado apuñalar a una persona que le intentaba detener y que finalmente ha logrado hacerlo mientras llegaba la policía. Otros testigos excluyen que se trata de un accidente y apuntan a un gesto voluntario ya que el vehículo iba a más de 100 kilómetros por hora.

italia harrapaketa
Euskaraz irakurri: Zazpi zauritu, horietako bi larri, Modenan izandako auto harrapaketa batean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Siete personas han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras ser atropelladas por un vehículo que circulaba a gran velocidad por el centro de Módena, en el norte de Italia. El conductor, que ha intentado huir, ha sido detenido.

Según las primeras reconstrucciones, el coche, que circulaba a gran velocidad por las calles del centro de la ciudad ha atropellado a varios peatones en Largo Porta Bologna y luego se ha estrellado contra el escaparate de una tienda.

Al salir del coche ha intentado apuñalar a una persona que le intentaba detener y que finalmente ha logrado hacerlo mientras llegaba la policía.

Según dichos medios, el conductor es un ciudadano italiano de 31 años, con familia de origen marroquí, nacido en la localidad de Seriate, en provincia de Bérgamo, pero residente en Módena.

"Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave . Si se tratara de un atentado, sería aún más grave", ha afirmado en la redes sociales el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti , quien ha acudido al lugar de los hechos inmediatamente después del suceso.

Entre los siete heridos, hay cuatro que se encuentran muy graves, sobre todo una mujer en estado crítico que ha sido atropellada. 

"Se desconoce si conducía bajo los efectos de las drogas o si ha actuado deliberadamente. Actualmente se encuentra en la comisaría siendo interrogado", ha agregado el alcalde Módena.

La persona que le ha detenido ha explicado que le ha perseguido con otras cuatro o cinco personas y que después de desaparecer tras unos coches ha reaparecido con un cuchillo en la mano y le ha atacado causándole algunas heridas, ninguna de gravedad.

Mientras que otros testigos excluyen que se trata de un accidente y apuntan a un gesto voluntario ya que el vehículo iba a más de 100 kilómetros por hora.

Italia Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Confinan a 1 700 personas en un crucero en Burdeos por un brote de gastroenteritis

El brote de gastroentiritis ha generado la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas en el crucero Ambition. Los equipos sanitarios realizan pruebas para determinar el origen del contagio que se cree que puede ser una intoxicación alimentaria. El barco continuará su viaje y el próximo lunes llegará a Getxo, con unos 1700 pasajeros a bordo. 

BEIJING, May 13, 2026 -- U.S. President Donald Trump arrives in Beijing on May 13, 2026, for a state visit to China. At the invitation of Chinese President Xi Jinping, Trump is visiting China from May 13 to 15.,Image: 1098571953, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Yue Yuewei / Xinhua News / Europa Press
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trump llega a Pekín para su cumbre de dos días que le llevará a reunirse con Xi Jinping

Poco después de las 20:00 horas en China, las 14:00 horas en Euskal Herria, ha aterrizado el avión presidencial, 'Air Force One', que transportaba al presidente estadounidense, Donald Trump, y su nutrida delegación que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, y al de Defensa, Pete Hehseth, así como a casi una veintena de líderes empresariales de grandes multinacionales estadounidenses.
Cargar más
Publicidad
X