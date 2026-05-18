El Gobierno de la República Democrática del Congo informa de "91 muertes probables" por el brote de ébola

El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo (RDC) ha informado de "91 muertes probables" por el brote del virus del ébola declarado el pasado viernes en la provincia de Ituri (este), y que también ha dejado un fallecido en Uganda.

"Tenemos alrededor de 350 casos sospechosos. Nos estamos preparando para habilitar centros de tratamiento en los tres sitios con el fin de ampliar nuestra capacidad. En cuanto a los fallecimientos, se han declarado 91, pero se trata de muertes probables", ha explicado el ministro de Salud congoleño, Roger Kamba, en Bunia, capital de Ituri, según han publicado este lunes medios locales.

Asimismo, ha indicado que 59 pacientes están recibiendo un tratamiento activo.

De momento, ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana (UA) han actualizado su cifra de fallecidos, que mantienen en 88 y en la que se incluye el caso importado de la RDC correspondiente a un ciudadano congoleño que murió el pasado jueves en un hospital de Kampala (Uganda).

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional por el brote de ébola, lo que hizo que diferentes países africanos reforzasen los controles sanitarios y cerrasen sus fronteras, como es el caso de Ruanda.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, fiebre, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

