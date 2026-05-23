Interceptan en Zubiri un vehículo con más de 9.000 cajetillas de tabaco de contrabando

La Guardia Civil ha interceptado en la localidad navarra de Zubiri un turismo con matrícula francesa que transportaba una importante cantidad de tabaco de contrabando. En la operación, desarrollada de madrugada, fue detenido el conductor, un hombre de 66 años.

La actuación tuvo lugar durante un dispositivo de verificación de vehículos realizado por una patrulla del Puesto de Aoiz en el casco urbano. Los agentes detectaron un vehículo cuya carga levantó sospechas, procediendo a su inspección.

En el interior del turismo, los agentes hallaron 946 cartones de tabaco, equivalentes a 9.460 cajetillas, sin precintos fiscales ni documentación que acreditara su legal procedencia.

El conductor no pudo aportar facturas ni justificantes del transporte, por lo que se procedió a la intervención del tabaco y a su detención como presunto autor de un delito de contrabando.