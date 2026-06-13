Gran ambiente en Pamplona en las horas previas a la manifestación de Kontseilua por el euskera
Una gran manifestación a favor del euskera va a llenar las calles de Pamplona esta tarde. Convocada por Kontseilua, miles de euskaltzales van a marchar por la capital navarra, en una iniciativa que busca visibilizar el apoyo social a nuestra lengua propia y reclamar nuevos avances en materia de derechos linguísticos. Ha habido diferentes actos ya desde la mañana.
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La movilización combina reivindicación, cultura y celebración. La iniciativa busca visibilizar el apoyo social al euskera y reclamar nuevos avances en materia de derechos lingüísticos.
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