Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
ICEk AEBn atxilotutako ikasle katalanaren abokatua: “Gaizkile bat balitz bezala tratatzen ari dira eta oso larrituta dago”
Bartzelonako gaztea azaroaren 13an atxilotu zuten, Floridan, eta geroztik preso dago Georgiako immigrazio zentro batean. Lau urte zeramatzan Missouriko unibertsitate batean ikasten, eta bisa indarrean (2029ra arte) zuen. Halaber, gazteak ez zekien ikasketak online egiteagatik unibertsitateak indargabetu egin duela nazioarteko ikaslea dela egiaztatzen duen agiria. ICEren arabera, gaztea egoera irregularrean zegoen Estatu Batuetan, eta immigrazio zentroan egongo da deportazioa gauzatu arte. Lehenbailehen etxeratzeko lanean ari dira Kataluniako eta Espainiako gobernuak.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
ICE Immigrazioko Poliziak ikasle katalan bat atxilotu eta Georgiako zentro batean espetxeratu du
ZUZENEAN
Duela min.
Nvidiak % 31,5 egin du gora eta Asiako teknologia-poltsak bultzatu ditu
ZUZENEAN
Duela min.
"Hau ez da GTA VI": suziriz egindako erasoak ugaritu dira Frantziako institutuetan
ZUZENEAN
Duela min.
Jensen Huang Nvidiaren burura itzuli da eta akzioek gora egin dute
ZUZENEAN
Duela min.
COP31 gailurra historiako txarrenetariko bat izan da, elkarte ekologisten arabera
ZUZENEAN
Duela min.
Bonba-mehatxuak Alemaniako eta Danimarkako ehunka eskolatan
ZUZENEAN
Duela min.
Belgikako hiru sindikatu handienek protesta dute gaur De Weverren Gobernuaren murrizketen aurka
ZUZENEAN
Duela min.
Hamarnaka hildako Indonesiako gozoki-fabrika batean izandako sutean
ZUZENEAN
Duela min.
Jensen Huangen maitaleak Txinako espioitzarekin lotura izan zuen harremanak iraun zuen artean, "NY Times"-en arabera
Gehiago ikusi