Jensen Huang Nvidiaren burura itzuli da eta akzioek gora egin dute
Administrazio kontseiluak aho batez hartu du erabakia, harekin bildu ostean. Donald Trumpek itzulera ospatu du.
Nvidiaren administrazio kontseiluak iragarri duenez, Jensen Huang berriro izango da konpainiaren presidentea eta kontseilari delegatua, baita zuzendaritza batzordearena ere, "berehalako eraginarekin".
Exekutiboaren itzulera baieztatu ostean, Nvidiaren akzioak % 29 igo dira Wall Street ireki baino lehen. Administrazio kontseiluak aho batez bozkatu du Huangen itzuleraren alde, "harekin izandako elkarrizketa eta bilera batzuen ostean".
Halaber, erabaki hori hartzeko prozesuan, kontseiluak Estatu Batuetako Gobernuko goi funtzionarioen informazioa jaso zuen, eta, informazio horretan oinarrituta, "Huang itzultzeak segurtasun nazionalerako arriskurik ez" dakarrela ebatzi zuen.
"Kontseiluak uste du Jensen pertsona egokia dela Nvidia zuzentzeko, eta hura itzultzea gure akziodun, langile, bazkide eta bezeroen onerako dela", adierazi du Harvey C. Jones administrazio kontseiluaren presidenteak.
"Ohore handia da niretzat Nvidiara itzultzea eta industria iraultza berri baten hasieran munduko konpainia teknologiko garrantzitsuenetako baten buru izatea", adierazi du Jensen Huangek. "Erantzukizun hau umiltasun handienarekin eta konpromiso berrituarekin hartzen dut (...), lanera itzultzeko gogo handia dut", gaineratu du.
Donald Trump AEBko presidenteak pozik hartu du albistea. "Nvidiaren Zuzendaritza Batzordeak erabaki zuzena eta egokia hartu du (...). Herrialdeak Jensenen lidergoa behar du Nvidiaren buruan, arrakasta eta oparotasuna bermatzeko, ez bakarrik enpresarena, baita AEBko ekonomiarena ere", idatzi du Truth Social sare sozialean.