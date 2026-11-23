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Hamarnaka hildako Indonesiako gozoki-fabrika batean izandako sutean
Ondorio larriak utzi ditu Indonesiako Banten probintziako gozoki-fabrika batean izandako suteak: 24 hildako konfirmatu dituzte, baina kopuruak gora egin dezake, oraindik ere hamarnaka lagun agertu barik baitaude.
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