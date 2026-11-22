Urte berrirako akordiorik ezean, Iranen aurkako erasoei berriro ekitearen alde agertu da Trump
AEBko presidenteak, halaber, gogorarazi du Irango portuek indarrean jarraitzen dutela blokeopean. Hala, Irango Gobernuak Persiar golkoan AEBen itsas blokeoa gainditzen saiatzeko asmoa duela dioten informazioei buruz ere mintzatu da.
Donald Trump AEBko presidenteak adierazi du Irani berriro erasotzeko aukera aztertzen ari dela, baldin eta Urte berrirako akordio diplomatiko bat lortzen ez badute.
"Presidenteak Fox News-i esan dio Iranen aurkako erasoei berriro ekitearen alde dagoela, urte berria baino lehen akordiorik lortu ez badute", azaldu du AEBko kate horretako berriemaileburu Trey Yingstek.
Kazetariaren arabera, Trumpek baieztatu dio negoziazioek zeharkako bideetatik aurrera jarraitzen dutela, baina irandarrak "klake dantzari profesionalak" direla. "Etengabe ari dira hizketan. Hitz egin besterik ez dute egiten, baina dena hitz hutsak dira", adierazi du presidenteak.
Horrez gain, Persiar golkoan AEBk ezarritako itsas blokeoa gainditzeko Iranek izan dezakeen asmoaz ere mintzatu da Trump, eta gogorarazi du Irango portuetan blokeo bat indarrean dagoela. "Espero dut halakorik ez egitea. AEBren blokeoa zeharkatzen saiatzen badira, itsas hondoan amaituko dute, Irango gainerako ontzi militarrek bezala", ohartarazi du.