Nvidiak % 31,5 egin du gora eta Asiako teknologia-poltsak bultzatu ditu
Jensen Huang konpainia estatubatuarraren zuzendaritzara itzultzeak gorakada handia eragin du merkatuetan: % 9 igo da Taiwanen, % 7 Seulen eta ia % 4 Tokion. Trumpek bere gain hartu du itzulera, eta Huangen ustezko maitaleak Txinarekin izan ditzakeen loturari buruzko ikerketak jarraitzen du.
Jensen Huang Nvidiako zuzendaritzara itzultzeak euforia piztu du finantza merkatuetan. Txipen fabrikatzaile estatubatuarraren akzioek % 31,5 egin dute gora astelehenean Wall Streeteko saioa ixtean, azken 23 urteko gorakadarik handiena.
Erreakzio positiboa Asiako burtsa nagusienetara eraman da, irabazi handiekin ireki baitute. Taiwan, Huangen jaioterria, igoeren buruan zegoen, % 9ko aurrerapenarekin; Seulek, berriz, % 7ko igoera izan du, eta Tokiok, berriz, % 4koa.
Joan den azaroaren 12an dimisioa eman eta 11 egunera itzuli da Huang, Alice Huang Txinako espioitza zerbitzuekin lotzen duen enpresariarekin ezkontzaz kanpo ustez izandako harremanari buruzko informazioa argitara atera ostean.
Nvidiaren sortzailearen itzulera gogo biziz hartu dute inbertitzaileek eta konpainiako langileek, eta txalotu egin dute. Huangek bigarren aukera eskertu dute, eta buruzagi hobea izango dela agindu du, hainbat langileri emango liekeen tratu umiliagarriari buruzko informazioak argitaratu ostean.
Trumpek Huangen itzulera egotzi dio bere buruari
Donald Trump AEBko presidenteak pozik hartu du erabakia, eta bere gain hartu du Huangen itzulera. Azaldu duenez, Nvidiaren administrazio kontseilua konbentzitu zuen bere laguna konpainiara itzultzeko.
Hala ere, polemika ez da oraindik itxi. Txinako espioitzarekin eta txipen ustezko kontrabandoarekin izan daitezkeen loturei buruzko ikerketak zabalik jarraitzen du.
Zabaldutako informazioaren arabera, Trumpek dozenaka milioi dolarreko balioa duten Nvidiaren akzioak erosi omen ditu azken bi urteetan.
Asiako teknologikoen errebote handia
Nvidiaren susperraldiak atsedena eman die Asiako merkatuei; izan ere, adimen artifizialarekin lotutako enpresen balorazio altuei buruzko zalantzek eta beherakadek markatu dute azken astebetean.
Taiwanen, Taiex indizea % 9,03 igo zen, 40.136 punturaino. Fabrikatzaile teknologiko handiek, besteak beste, TSMCk, MediaTekek eta Foxconnek, % 10 inguru egin zuten aurrera, merkatu horretako eguneko muga.
Hego Korean, Kospi indizeak % 7,04 egin zuen gora, eta Samsung Electronics eta SK hynix enpresek % 8,5 eta % 10,5 egin zuten gora, hurrenez hurren. Japonian, Nikkeik % 3,96 egin zuen gora, erdieroaleen sektoreko konpainiek bultzatuta.
Txina kontinentaleko burtsek igoera apalagoak izan zituzten: % 0,47 Shanghain eta % 0,92 Shenzhenen. Hong Kong, aldiz, joera orokorretik aldendu zen eta Hang Seng indizeak % 0,39 egin zuen behera.