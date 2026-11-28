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Kezka Lesbosen, errefuxiatuei laguntzen zeuden erakunde humanitario gehienak irlatik joan ostean
Turkiatik 14 kilometrora baino ez, Lesbos babesleku da oraindik Europan aukera berri baten bila dabiltzan milaka pertsonarentzat. Asilo-eskaerei erantzunaren zain dauden bitartean, gazteek argi dute zer nahi duten: lan egin, zergak ordaindu eta leku seguru batean bizi.
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