MIGRAZIOA
Trumpek deportatutako salvadordartarrak nazioarteko bira egingo du, gaur Madrilera iritsi ondoren
AEBko immigrazio-politika polemikoaren sinbolotzat jotzen dute Kilmar Ábrego. Herrialdetik borondatez irtetea erabaki du, babesteko agindu judizial bat izan arren deportatua izan ondoren.
Kilmar Abrego Garcia, Ameriketako Estatu Batuek agindu judizial baten aurka deportatutako salvadortarra, Madrilera iritsi da gaur goizean, emaztearekin batera, borroka judizial luze baten ondoren.
31 urteko Abrego duela 15 urte iritsi zen Estatu Batuetara, modu irregularrean, adingabea zela. Estatubatuar batekin ezkondu zen eta hiru seme-alaba dituzte elkarrekin. Salvadorko gaizkile talde batek bera eta bere familia mehatxatu zituen, eta hori aintzat hartuta, epaile batek deportatzea debekatu zuen. Hala eta guztiz ere, Immigrazio eta Aduanen Kontrolerako Zerbitzuko (ICE) agenteek atxilotu egin zuten iaz, eta Terrorismoaren Konfinamendurako Zentrora (CECOT) eraman zuten, Nayib Bukele presidenteak Salvadorren duen espetxe erraldoira.
Epaile federal batek ahal beste egiteko agindu zion Estatu Batuetako Gobernuari. Funtzionarioek hainbat hilabetez oztopoak jarri zituzten, baina azkenean Abrego AEBra itzuli egin zen, joan den ekainean. Hala ere, horrek ez zion prozesu judizialari amaiera eman: pertsonen trafikoa leporatuta, atxilotu egin zuten. Geroago, beste epaile batek atzera bota zuen "ikerketak akastsak zituelako".
Trumpen Gobernuak Afrikako herrialde batera (Ugandara, Ghanara edo Liberiara) deportatuko zuela agindu zuen. Azkenean, Abregok berak bere borondatez utzi du herrialdea, eta gaur goizean Adolfo Suarez Madrid-Barajas aireportuan lurreratu da. Hortik aurrera, nazioarteko konferentzia-bira bat egingo du bere esperientzia partekatzeko, Trumpen migrazio politikari buruzko erreferente nagusietako bat bihurtu ondoren.
AEB: "Ez zaio inoiz itzultzen utziko"
Segurtasun Nazionaleko Departamentuak (DHS, ingelesezko siglak) hainbat mezu argitaratu ditu X sare sozialean, eta bertan, Trumpen argazki batekin batera, ziurtatu du "autodeportatu hori segurtasun publikorako mehatxua" dela, eta, beraz, "inoiz" ez diotela AEBn berriro sartzen utziko.
DHSk adierazi duenez, "ez da harritzekoa legez kanpoko atzerritar eta gaizkile horrek Espainiara alde egin izana, aurten bertan egoera irregularrean zeuden milaka atzerritarrek inbaditu baitzuten herrialdea".