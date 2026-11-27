Frantziako ekonomia atzeraldi teknikoan sartu da, hiru hiruhilekotan jarraian behera egin ondoren
Barne Produktu Gordina (BPGd) % 0,2 jaitsi da hirugarren hiruhilekoan, urriaren 30eko lehen estimazioan aurreikusi baino hamarren bat gehiago, INSEE Frantziako Estatistika Institutuak jakinarazi duenez.
Ofizialki Frantziako ekonomia atzeraldi teknikoan sartu da, herrialdeko Barne Produktu Gordinak (BPGd) hiru hiruhilekotan jarraian behera egin ondoren. Urteko hirugarren hiruhilekoan, uztailetik irailera, % 0,2 jaitsi da, INSEE Frantziako Estatistika Institutuak ostiral honetan zabaldutako datuen arabera.
Hirugarren hiruhilekoko hazkunde datu aurreratua zuzendu du INSEEk. Izan ere, Barne Produktu Gordina (BPGd) % 0,2 jaitsi da hirugarren hiruhilekoan, urriaren 30ean aurreikusi baino hamarren bat gehiago.
Urteko lehen hiruhilekoan Barne Produktu Gordinaren jaitsiera % 0,2koa izan zen, hirugarrengoan bezala, eta bigarrengoan, berriz, % 0 pasatxo.
INSEEko bozeramaile batek EFEri azaldu zionez, nahiz eta bigarren hiruhilekorako eman zen datua % 0koa izan, egiaz zifra "pixka bat negatiboa" izan zen. Hala ere, zifra hori borobildu ostean % 0an gelditu zen.
Barne Produktu Gordinak bi hiruhilekotan jarraian behera egiten duenean esaten da ekonomia bat atzeraldian sartu dela, eta, beraz, Frantziak baldintzak betetzen ditu.
Frantziako Gobernuak % 0,5eko hazkundea iragarri zuen 2026rako, baina zaila izango da aurreikuspen horiek betetzea. Halaber, 2027rako egindako % 1eko hazkunde proiekzioa ere ezbaian kolokan gelditu da.