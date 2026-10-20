Eguraldia

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Lehen izotza iritsi da Arabara: -0,4 gradu Gaubean

Gauerdia hotza izan bada ere, tenperaturak atzo baino atseginagoak izango dira gaur egunean zehar, eta zenbait tokitan 15 graduren langa gaindituko dute maximoek. Asteazkenean, tenperatura minimoak ere koska bat igoko dira, Euskalmeten arabera.

Gaubea. Foto: Aitor Quintanilla

Agencias | EITB

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Hotza izan da goizaldea Araban. Gaubeako estazio meteorologikoan, adibidez, -0,4 gradu neurtu dituzte gauerdian.

Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak emandako datuen arabera, gauak ere hotzetik jo zuen lurralde osoan atzo. Abetxukun (Gasteiz) 2,8 gradu izan ziren, eta Guardian, 3,2.

Gipuzkoan eta Bizkaian ere nabaritu da tenperaturak nabarmen freskatu direla. Arrasaten, esaterako, termometroak nekez iritsi dira 7,4 gradutara, eta Miramonen (Donostia) 8,7 gradutara. Bizkaian, bestalde, Zorrotzan (Bilbo) 8,5 gradu izan ziren atzo gauean.

Udazken giroan sartuta dago, beraz, Euskadi osoa. Hondarribiak neurtu du gaueko tenperatura epelena; 11 gradu.

Dena den, gauerdia hotza izan bada ere, tenperaturak atzo baino atseginagoak izango dira gaur egunean zehar, eta zenbait tokitan 15 graduren langa gaindituko dute. Asteazkenean, tenperatura minimoak ere koska bat igoko dira, Euskalmeten arabera.

Hotz boladak Eguraldia Araba Udazkena

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