Albiste izango dira: Imanol Pradales lehendakaria Madrilen, beroa bueltan eta irteera operazioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 3an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Imanol Pradales lehendakaria Madrilen: Imanol Pradales lehendakariak Espainiako irrati eta telebista publikoa (RTVE) eta EFE agentziak antolatutako "Los Desayunos" saioan elkarrizketatuko dute, 09:30etatik aurrera, Cervantes institutuan.
- Beroa bueltan: Asteburuan berriro ere bero egingo du Euskal Herrian. Euskalmeten iragarpenaren arabera, tenperatura maximoek gora egingo dute eta beroenak 35 ºC-ren bueltan geldituko dira barnealdean eta 30 ºC-ra hurbilduko dira kostaldean.
- Udako lehen irteera operazioa:
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Sanfermines 78 eta Martxoak 3 kolektiboek 1976 eta 1978ko gertakarien erantzukizuna har dezala eskatu diote Espainiako Estatuari
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Josu Urrutikoetxea errugabe jo dute Frantzian zuen azken epaiketan
Hau zen Frantzian zuen azken auzibidea, eta absoluzioarekin, prozesua amaitu egin da. Orain, atea zabalduko litzateke Urrutikoetxea Espainiaren esku uzteko, han zabalik dituen auziengatik.
"Euskararen gutxiespen sistematikoa" salatu du Kontseiluak EHUko campusetan, epailearen azken erabakiaren ostean
"Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat" lelopean, Kontseiluak elkarretaratze bana egin du Euskal Herriko Unibertsitatearen hiru campusetan, USaPeko azterketei buruzko azken erabaki judiziala salatzeko. Ehunka herritarrez gain, deialdiarekin bat egin duten sindikatu nagusietako eta beste hainbat eragiletako ordezkariek ere parte hartu dute elkarretaratzeetan. Kontseiluaren idazkari nagusi Idurre Eskisabelek “euskararen gutxiespen sistematikoa” salatu du, “euskara bigarren mailako eta gaztelaniaren menpeko hizkuntza gisa betikotzeko asmoz”.
Pedrazek Guardia Zibilaren zuzendari nagusi Mercedes Gonzalez eta DAOa inputatu ditu Leire auziagatik
Epaileak biak deklaratzera deitu ditu datorren uztailaren 16rako, prebarikazio eta justizia oztopatze delituen ustezko egile gisa.
Aguirre lehendakariaren izena erabiltzeko aldarrikapenak hautsak harrotu ditu
EAJ eta EH Bildu tirabiran dira, Aguirre lehendakariaren legatua nork hartuko. Pello Otxandianok Bilboko aireportuari lehendakariaren izena ipintzea proposatu ondotik, gaur Aitor Esteban sartu da eztabaidara.
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Sozialistek eta popularrek ahaldun bat galduko lukete, eta Elkarrekin Podemos eta Voxek, bat ere ez edo bat izango lukete. Sumarrek ez luke ordezkaritzarik lortuko.