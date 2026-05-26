Gurutzetako batzokian Ertzaintzaren aurkako pintadak egin dituztela salatu du Bizkaiko EAJk
EAJk Gurutzeta auzoan, Barakaldon, duen egoitzan, pintadak agertu dira fatxadan, mezu iraingarriekin. Alderdiak gertatutakoa gaitzetsi du, eta egin dituztenak zein "beste aldera begiratzen dutenak" kritikatu ditu.
Bizkaiko EAJk Barakaldoko Gurutzeta auzoko batzokian agertutako pintadak salatu ditu, Ertzaintzaren eta alderdiaren beraren aurkako mezuekin.
Fatxadan "Zipaioak", "Zipaio sionistak" edo "EAJ, lotu zure txakurrak" bezalako esamoldeak agertu dira, eta hori irain eta mehatxu "onartezinak" direla esan du alderdi jeltzaleak.
Bere erreakzioan, EAJk adierazi du talde batzuk Ertzaintza beren estrategia politikoaren parte gisa erabiltzen ari direla eta, horrekin, euskal poliziaren lana etengabe zalantzan jartzen laguntzen dutela.
Halaber, kritikatu du, bere ustez, alderdi horiek ez dituztela beren gain hartzen segurtasun arloko erantzukizunak udaletan gobernatzen dutenean.
Gainera, alderdiak gaitzetsi ditu horrelako ekintzen aurrean erreakzionatzen ez dutenak. "Beste aldera begiratzen dute fatxadetan edo hiri-altzarietan irainak, erasoak edo txikizioak gertatzen direnean", adierazi du Bizkaiko EAJk, eta jarrera horrek gertaerak egiten dituztenen eta ez dakitenen "erretratua" egiten duela ondorioztatu du.
Nazionalisten arteko "elkar hartzeaz" eta "euskal prozesuaren" arriskuaz ohartarazi du Anduezak
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiaren esanetan, EAJk eta PSE-EEk hizkuntza eskakizunen inguruan landutako adostasunetik atera dira jeltzaleak eta hori dago azken asteetako tentsioaren atzean.
ZUZENEAN | Zupiriaren agerraldia Legebiltzarrean
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak agerraldia egingo du 12:00etan Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordean, larunbatean Global Sumud Flotillako sei kide iritsi zirenean Ertzaintzak Loiuko aireportuan izandako jokabideari buruzko azalpenak emateko.
Global Sumudeko kideen aurka Ertzaintzak izandako jokabidea salatu dute hainbat lagunek Legebiltzarraren atarian
Eusko Legebiltzarrean eguerdian Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak Loiuko aireportuan ertzaintzak Global Sumudeko kideen aurka kargatu izanari buruzko azalpenak emango ditu. Hori baino lehen, goizeko 09:00etan hasita, Ertzaintzaren jokabidea gogor salatu Legebiltzar atarian 50 lagun inguruk. Ertzainez inguratuta ari dira egiten protesa Gasteizen; oso haserre daudela esan dute eta ertzaintza egin dute gertatu zen guztiaren errudun.
Nafarroako torturaren beste zortzi biktima aitortu ditu Foru Gobernuak
Ebazpen horiekin, dagoeneko 137 dira 16/2019 Foru Legearen esparruan ofizialki indarkeria politikoaren biktima gisa aitortutako pertsonak.
Zupiriak Ertzaintzak Flotillako kideen harreran izandako jarrerari buruzko azalpenak emango ditu eguerdian Legebiltzarrean
Segurtasuneko sailburuaren agerraldia Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordean izango da. Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du Ertzaintzak Loiun izan zuen jokabidearen aurrean.
Ikertzaileek uste dute Zapaterok etxetik ematen zituela "jarraibide" nagusiak
Espainiako presidente ohiak Madrilgo Las Rozas auzoan duen bizitokia ustezko ustelkeria sarearen gune garrantzitsua zela dio UDEFen txostenak, nahiz eta epaileak ez zuen eman hura miatzeko baimenik.
Semperrek EAJri eskatu dio Estebanen hitzekin "koherente" izateko
Datorren asteazkenean, PPk mozio bat aurkeztuko du Senatuan, Espainiako Gobernuaren jokabidea gaitzestea eskatzeko. Hedabideen aurrean egindako agerraldian, Borja Semper PPko bozeramailea Gobernua babesten duten alderdiei zuzendu zaie, eta bereziki EAJri, ekimena babestea eskatzeko. Uste du aukera aparta dutela jeltzaleek Aitor Esteban EBBko presidenteak asteburuan esandakoekin "koherente" izateko.
Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du Ertzaintzak Loiun izan zuen jokabidearen aurrean
Ebazpenean, Arartekoak adierazi du "gertaeraren larritasunak eta horrek izan duen eraginak" bultzatuta hartu duela espedientea zabaltzeko erabakia, egiaztatu nahi duelako indarraren erabilera eta Barne Arazoetarako Buruzagitzak abiatutako barne ikerketa bat datozen "aplikatu beharreko arauekin eta Segurtasun Sailak ekintza polizialen inguruan zehaztutako jarraibideekin".
Nafarroako Parlamentuak atzera bota ditu Athleticen elastikoaren aurkako bi ekimen
Adierazpen instituzionalerako bi proposamenetan, UPNk eta Voxek Parlamentuari eskatu diote Athleticek ekipazio berrian Nafarroa Euskal Herriko mapan sartu izana salatzeko.