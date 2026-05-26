BANDALISMOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gurutzetako batzokian Ertzaintzaren aurkako pintadak egin dituztela salatu du Bizkaiko EAJk

EAJk Gurutzeta auzoan, Barakaldon, duen egoitzan, pintadak agertu dira fatxadan, mezu iraingarriekin. Alderdiak gertatutakoa gaitzetsi du, eta egin dituztenak zein "beste aldera begiratzen dutenak" kritikatu ditu.

Barakaldoko Batzokia
Pintaketak Barakaldoko batzokian. Argazkia: Instagram.com/eajpnvbarakaldo
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko EAJk Barakaldoko Gurutzeta auzoko batzokian agertutako pintadak salatu ditu, Ertzaintzaren eta alderdiaren beraren aurkako mezuekin.

Fatxadan "Zipaioak", "Zipaio sionistak" edo "EAJ, lotu zure txakurrak" bezalako esamoldeak agertu dira, eta hori irain eta mehatxu "onartezinak" direla esan du alderdi jeltzaleak.

Bere erreakzioan, EAJk adierazi du talde batzuk Ertzaintza beren estrategia politikoaren parte gisa erabiltzen ari direla eta, horrekin, euskal poliziaren lana etengabe zalantzan jartzen laguntzen dutela.

Halaber, kritikatu du, bere ustez, alderdi horiek ez dituztela beren gain hartzen segurtasun arloko erantzukizunak udaletan gobernatzen dutenean.

Gainera, alderdiak gaitzetsi ditu horrelako ekintzen aurrean erreakzionatzen ez dutenak. "Beste aldera begiratzen dute fatxadetan edo hiri-altzarietan irainak, erasoak edo txikizioak gertatzen direnean", adierazi du Bizkaiko EAJk, eta jarrera horrek gertaerak egiten dituztenen eta ez dakitenen "erretratua" egiten duela ondorioztatu du.

Barakaldo EAJ-PNV Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Global Sumudeko kideen aurka Ertzaintzak izandako jokabidea salatu dute hainbat lagunek Legebiltzarraren atarian

Eusko Legebiltzarrean eguerdian Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak Loiuko aireportuan ertzaintzak Global Sumudeko kideen aurka kargatu izanari buruzko azalpenak emango ditu. Hori baino lehen, goizeko 09:00etan hasita, Ertzaintzaren jokabidea gogor salatu Legebiltzar atarian 50 lagun inguruk. Ertzainez inguratuta ari dira egiten protesa Gasteizen; oso haserre daudela esan dute eta ertzaintza egin dute gertatu zen guztiaren errudun.
borja semper
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Semperrek EAJri eskatu dio Estebanen hitzekin "koherente" izateko

Datorren asteazkenean, PPk mozio bat aurkeztuko du Senatuan, Espainiako Gobernuaren jokabidea gaitzestea eskatzeko. Hedabideen aurrean egindako agerraldian, Borja Semper PPko bozeramailea Gobernua babesten duten alderdiei zuzendu zaie, eta bereziki EAJri, ekimena babestea eskatzeko. Uste du aukera aparta dutela jeltzaleek Aitor Esteban EBBko presidenteak asteburuan esandakoekin "koherente" izateko.

Mancisidor
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du Ertzaintzak Loiun izan zuen jokabidearen aurrean

Ebazpenean, Arartekoak adierazi du "gertaeraren larritasunak eta horrek izan duen eraginak" bultzatuta hartu duela espedientea zabaltzeko erabakia, egiaztatu nahi duelako indarraren erabilera eta Barne Arazoetarako Buruzagitzak abiatutako barne ikerketa bat datozen "aplikatu beharreko arauekin eta Segurtasun Sailak ekintza polizialen inguruan zehaztutako jarraibideekin".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X