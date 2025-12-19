INDUSTRIA
CAFek lortu egin du "mendeko kontratua": 1.700 milioi euro Belgikan trenak egiteko

Beasainen egoitza duen konpainiak kontratu horren inguruko ziurgabetasunarekin amaitu du; izan ere, polemika handia piztu zen han, Alstom enpresa frantziarrak dagoeneko hainbat lantegi baititu Belgikan, eta enpresa horrek kontratua ez lortzea kritikatu zuten.

CAF konpainiaren egoitza. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Belgikan tren berriak egiteko kontratu publikoa lortu du ofizialki CAFek,  1.700 milioi euroan, eta lehen eskaera bat jaso egin du dagoeneko: 54.000 plazako 180 bagoi.

Hala, Beasainen (Gipuzkoa) egoitza duen konpainiak amaiera eman dio kontratu horren inguruko ziurgabetasunari. Izan ere, Belgikan polemika handia piztu zen, Alstom enpresa frantziarrak hainbat lantegi baititu han dagoeneko, eta tokiko sindikatuek zein politikariek kritikatu egin zuten enpresa horrek kontratua ez lortzea.

Herrialde horretako trenbide-kudeatzaile publikoak, SNCBk, joan den otsailean erabaki zuen kontratu publiko hori euskal enpresari esleitzea. Erabaki hori Belgikako Estatu Kontseiluak berak baliogabetu zuen, eta CAFen hautaketa zehatzago arrazoitzeko eskatu zuen.

Ondoren, Belgikako sindikatuek eta alderdiek CAFek Jerusalemgo kontratu batean parte hartzeagatik egindako presioen ondorioz, SNCBk euskal enpresari eskatu zion bere jarduerek giza eskubideak eta nazioartekoak errespetatzen dituztela berresteko.

CAFek ohar bat kaleratu zuen Zisjordaniako jarduera argituz eta giza eskubideak errespetatzen dituela defendatuz, Jerusalemen eraikitzen ari den tren zerbitzuak juduen zein arabiarren garraioari mesede egiten diola azpimarratuz. Hala ere, NBEren 'zerrenda beltz' batean sartu zen.

Ostiral honetan, SNCBk jakinarazi du dagoeneko ofizialki esleitu diola kontratua CAFi, baita lehen trenak eskatu dizkiola ere. Lehen eskaera 1.700 milioi eurokoa da, 180 bagoirentzat, 54.000 plazarekin, eta 2030ean jarriko dira zerbitzuan.

Gainera, bi aldeek kontratu markoa sinatu dute, trenak eraikitzeko enkargu gehigarriak egiteko aukera ematen duena, guztira 170.000 plaza hurrengo 12 urteetan, eta horrek 3.400 milioi euroraino igo lezake zifra hori.

