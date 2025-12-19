CAFek lortu egin du "mendeko kontratua": 1.700 milioi euro Belgikan trenak egiteko
Beasainen egoitza duen konpainiak kontratu horren inguruko ziurgabetasunarekin amaitu du; izan ere, polemika handia piztu zen han, Alstom enpresa frantziarrak dagoeneko hainbat lantegi baititu Belgikan, eta enpresa horrek kontratua ez lortzea kritikatu zuten.
Belgikan tren berriak egiteko kontratu publikoa lortu du ofizialki CAFek, 1.700 milioi euroan, eta lehen eskaera bat jaso egin du dagoeneko: 54.000 plazako 180 bagoi.
Hala, Beasainen (Gipuzkoa) egoitza duen konpainiak amaiera eman dio kontratu horren inguruko ziurgabetasunari. Izan ere, Belgikan polemika handia piztu zen, Alstom enpresa frantziarrak hainbat lantegi baititu han dagoeneko, eta tokiko sindikatuek zein politikariek kritikatu egin zuten enpresa horrek kontratua ez lortzea.
Herrialde horretako trenbide-kudeatzaile publikoak, SNCBk, joan den otsailean erabaki zuen kontratu publiko hori euskal enpresari esleitzea. Erabaki hori Belgikako Estatu Kontseiluak berak baliogabetu zuen, eta CAFen hautaketa zehatzago arrazoitzeko eskatu zuen.
Ondoren, Belgikako sindikatuek eta alderdiek CAFek Jerusalemgo kontratu batean parte hartzeagatik egindako presioen ondorioz, SNCBk euskal enpresari eskatu zion bere jarduerek giza eskubideak eta nazioartekoak errespetatzen dituztela berresteko.
CAFek ohar bat kaleratu zuen Zisjordaniako jarduera argituz eta giza eskubideak errespetatzen dituela defendatuz, Jerusalemen eraikitzen ari den tren zerbitzuak juduen zein arabiarren garraioari mesede egiten diola azpimarratuz. Hala ere, NBEren 'zerrenda beltz' batean sartu zen.
Ostiral honetan, SNCBk jakinarazi du dagoeneko ofizialki esleitu diola kontratua CAFi, baita lehen trenak eskatu dizkiola ere. Lehen eskaera 1.700 milioi eurokoa da, 180 bagoirentzat, 54.000 plazarekin, eta 2030ean jarriko dira zerbitzuan.
Gainera, bi aldeek kontratu markoa sinatu dute, trenak eraikitzeko enkargu gehigarriak egiteko aukera ematen duena, guztira 170.000 plaza hurrengo 12 urteetan, eta horrek 3.400 milioi euroraino igo lezake zifra hori.
Balenciaga ontziolako langileek atzera bota dute Abu Dhabi Ports talde arabiarraren azken eskaintza
Pasa den azaroaren 30ean, Balenciaga ontziolak salerosketa akordioa sinatu zuen aipaturiko inbertsio talde arabiarrarekin, 11,2 milioi euroren truke. Salerosketa ixteko, ordea, ezinbesteko baldintza da langileekin akordioa lortzea. Antza denez, langileen erosahalmena bermatuko luketen soldatak dira akordiorako korapilo nagusia.
Talgoren erosketaren ondoren, partzuergoko kideek Rivabellosako fabrika bisitatuko dute
Imanol Pradales lehendakaria eta Jose Antonio Jainaga enpresaria buru zirela, akziodun berriek Talgo enpresak Rivabellosan dituen instalazioak bisitatu dituzte. Denek uste dute operazioa funtsezkoa izan dela enpresaren jarduera eta enplegua sendotzeko, eta etorkizun oparoa iragartzen diote tren-enpresari.
Petronorreko greba bertan behera, enpresak bide judizialari uko egin ostean
Sindikatuek bertan behera utzi dute greba mugagabea, zuzendaritzarekin adostuta, 83 eguneko lanuztearen ondoren.
Europa osoko nekazariek Brusela hartu dute politika bateratuaren eta Mercosurrekiko akordioaren aurka protesta egiteko
Lehen ordutik, milaka traktorek eta nekazarik hiriko auzo europarra blokeatu dute, Europar Batasuneko erakundeen politiken aurka protesta egiteko. Poliziarekin ere istiluak izan dira. Europako nekazaritza-sektorea kontuan hartzeko eta kalterik ez egiteko eskatu dute.
EAEko ekonomiaren hazkundea % 2,1ekoa izango da datorren urtean, Confebasken arabera
Confebaskek aurreikusten du BPGa % 2,1 haziko dela 2026an Euskal Autonomia Erkidegoan, nahiz eta egun dauden "arriskuek" % 1,7 eta % 2,6 arteko tartean egotea eragin dezaketen. Inbertsioan eta enpleguan dinamismo txikiagoa izatea espero du Confebaskek.
Bizumen gaineko kontrol gehiago izango dira 2026an, baina profesionalei eta enpresaburuei eragingo die soilik
Zerga Agentziak ordainketa digitalei buruz jasotzen duen informazioa indartuko du 2026tik aurrera, Bizumekin egindako eragiketak barne, baina neurria jarduera ekonomikora mugatuko da eta ez du eraginik izango partikularren arteko trukeetan.
Abereak txertatzearen aldeko eta kontrakoak daude gurean, horrek ondorio ekonomikoak izan ditzakeelako
Nafarroako Gobernuak behi, zezen eta txekor guztiak txertatu nahi ditu, eta horren alde agertu da sektorea ere. EAEn, aldiz, hainbat abeltzain horren kontra agertu dira, txertoa jarriz gero, haragiaren prezioan eragina izango duelakoan. Alabaina, kasu bakar bat agertuko balitz, etxaldeko abelburu guztiak sakrifikatzea eragingo luke.
Medikuen sindikatuek ez dute onartu Osasun Ministerioaren azken eskaintza, eta negoziazio mahaia utzi dute
CESM eta ASM zentralek elkarrizketa "dinamitatzea" leporatu diote Osasun Ministerioari. Mobilizazio gehiago egingo dituztela iragarri dute.
Nekazarien protestek jarraitzen dute Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan, dermatosi nodularraren auzia nola kudeatu den eta Mercosurren ituna salatzeko
Dozenaka nekazarik hainbat autobide moztu dituzte Frantziako Estatuan, tartean A-63a, Hego Euskal Herriko mugan.