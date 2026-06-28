TERREMOTOS EN VENEZUELA
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Se elevan a 1450 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela

Asimismo, hay 3150 personas heridas, 12 721 familias han quedado damnificadas y un total de 774 edificios se han visto afectados o han quedado colapsados. El número de rescatistas internacionales se ha elevado a 2624.
(Foto de ARCHIVO) 26 June 2026, Venezuela, La Guaira: People search for survivors amid the rubble following devastating earthquakes in Venezuela. Photo: Javier Campos/ Javier Campos/ DPA 26/6/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Tareas de rescate en Venezuela, para buscar posibles supervivientes tras el doble terremoto. Foto: Europa Press
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EITB

Última actualización

La cifra de fallecidos tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que afectaron la zona norte de Venezuela se eleva a 1450, según ha informado este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

"En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", ha señalado Rodríguez en el último balance ofrecido este domingo por la tarde.

Asimismo, hay 3150 personas heridas, pese a que el sábado habló de un total de 3238 heridos, sin que haya ofrecido detalles sobre la razón de esta disminución. Además, 12 721 familias han quedado damnificadas.

Rodríguez ha explicado que hay 774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 de manera parcial. También han sufrido daños 38 hospitales y 44 centros comerciales.

Un total de 527 personas han sido trasladadas a hospitales públicos y privados de Caracas desde el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos.

El número de rescatistas internacionales se ha elevado a 2624, con 137 perros y 49 vehículos de apoyo.

Este domingo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha agradecido el esfuerzo y la solidaridad de los rescatistas internacionales, tras un encuentro con un grupo de estos trabajadores.

Venezuela Latinoamérica Desastres naturales Terremotos Internacional

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