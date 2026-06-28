LURRIKARAK VENEZUELAN
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Dagoeneko 1.450 pertsona hil dira Venezuelan, lurrikaren ondorioz

Halaber, 3.150 pertsona zauritu dira, 774 eraikin daude kaltetuta edo kolapsatuta, eta, horrek, 12.721 familiari eragin die. Tokian nazioarteko 2.624 erreskatatzaile ari dira lanean, bizirik izan daitezkeen pertsonak bilatzeko.

(Foto de ARCHIVO) 26 June 2026, Venezuela, La Guaira: People search for survivors amid the rubble following devastating earthquakes in Venezuela. Photo: Javier Campos/ Javier Campos/ DPA 26/6/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Erreskate lanak Venezuelan, lurrikaren ostean. Argazkia: Europa Press

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EITB

Azken eguneratzea

Dagoeneko 1.450 pertsona hil dira Venezuelan, asteazkenean izandako 7,2 eta 7,5 graduko lurrikaren ondorioz, Jorge Rodriguez Venezuelako Parlamentuko presidenteak igande arratsaldean jakitera eman duenez.

"Gaurkoan jakinarazi behar dut dagoeneko 1.450 pertsona hil direla gure herrialdeak bere historian jasan duen hondamendi naturalik bortitzenaren ondorioz", adierazi du Rodriguezek igande arratsaldean egindako azken balantzean.

Halaber, 3.150 zauritu zenbatu dituzte, larunbatean 3.238 zauritu zirela iragarri arren. Gainera, 12.721 familia kaltetu dira.

Rodriguezek azaldu duenez, 774 eraikin daude kaltetuta edo kolapsatuta, 189k erabateko kalteak izan dituzte, eta 585ek partzialak.

Guztira, 527 pertsona eraman dituzte Caracaseko ospitale publiko eta pribatuetara La Guairatik, lurrikarek gehien kaltetu duten estatutik.

Nazioarteko erreskatatzaileen kopurua 2.624ra igo da, 137 txakur eta 49 laguntza-ibilgailurekin.

Igande honetan, Venezuelako presidente arduradun Delcy Rodriguezek nazioarteko erreskatatzaileen ahalegina eta elkartasuna eskertu ditu, langile horiekin bildu ostean.

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