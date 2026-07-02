Terremotos Venezuela
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Rescatado con vida después de ocho días bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela

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AME6580. CATIA LA MAR (VENEZUELA), 02/07/2026.- Rescatistas trasladan a un superviviente de los terremotos en Venezuela, tras ocho días bajo los escombros de un edificio y una operación de salvamento de casi 72 horas, este jueves en Catia La Mar (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lurrikaretatik zortzi egunera, hondakinen artetik bizirik atera dute gizon bat Venezuelan
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Olatz Prat | EITB

Última actualización

Un hombre ha sido rescatado con vida de entre los escombros ocho días después de los terremotos en Venezuela. Desde que el pasado domingo contactaran con él, unas 100 personas han trabajado día y noche para intentar llegar y sacar a Hernán Gil. Le han podido pasar agua y cuidarlo en todo momento. Así, la operación de 72 horas ha tenido el mejor desenlace posible.

Venezuela Terremotos Internacional

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