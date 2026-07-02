Rescatado con vida después de ocho días bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela

Un hombre ha sido rescatado con vida de entre los escombros ocho días después de los terremotos en Venezuela. Desde que el pasado domingo contactaran con él, unas 100 personas han trabajado día y noche para intentar llegar y sacar a Hernán Gil. Le han podido pasar agua y cuidarlo en todo momento. Así, la operación de 72 horas ha tenido el mejor desenlace posible.