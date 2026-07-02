Lurrikarak Venezuelan

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Lurrikaretatik zortzi egunera, hondakinen artetik bizirik atera dute gizon bat Venezuelan 

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AME6580. CATIA LA MAR (VENEZUELA), 02/07/2026.- Rescatistas trasladan a un superviviente de los terremotos en Venezuela, tras ocho días bajo los escombros de un edificio y una operación de salvamento de casi 72 horas, este jueves en Catia La Mar (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R
18:00 - 20:00
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Olatz Prat | EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat bizirik atera dute hondakin artetik Venezuelan lurrikarak gertatu eta zortzi egunera. 100 lagun inguru aritu dira lanean gau eta egun, Hernan Gil-ekin kontaktua egin zutenetik, harengana iritsi eta handik ateratzeko. Ura pasa ahal izan diote eta une oro zaindu. Hala, 72 orduko operazioak izan zezakeen amaierarik onena izan du. 

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