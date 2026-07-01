VENEZUELAKO LURRIKARAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Venezuelako polizia bat lurrikarak suntsitutako eraikinetatik dirua lapurtzen harrapatu duten unea

Iragarkia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lau polizia atxilotu dituzte astearte honetan Venezuelan, La Guairan eraitsitako eraikinen hondakinen artean "ondasun ekonomikoak" bereganatzea egotzita, bertako agintariek jakinarazi dutenez. 

Venezuela Munduko albisteak Lurrikarak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X