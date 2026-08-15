7,7 graduko lurrikara batek hildakoak eragin ditu Indonesian
Lurrikarak Flores uhartea astindu du goizaldean, eta iparraldeko kostaldearen parean eta 15 kilometroko sakoneran izan du epizentroa. 2.000 pertsona ebakuatu dituzte, baina zaurituak eta kalte materialak eragin ditu.
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Trumpek esan du Ormuzko itsasartea AEBko lurraldetzat joko duela "laster"
Iran "garaitu" ostean egingo duela eta Washingtonen baimenik gabe itsasontziek ezingo dutela itsasartea zeharkatu adierazi du. Teheranen hitzetan, "ezin da txioak, hegazkin-ontziak, dekretuak edo hauteskundeetako hitzaldiak baliatuta bereganatu".
Frantziako Konstituzionalak baliogabetu egin du 15 urtez azpikoei sare sozialak erabiltzeko debekua
Epai horren harira, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Sebastien Lecornu lehen ministroari eskatu dio Gobernuak "testu juridikoki sendoa" presta dezala, epaia bera eta Europako araudia aintzat hartuta, eta erreforma "2027ko udaberria baino lehen" indarrean sartzeko asmoari eusten diola gaineratu du.
Kolonbian 285 dira jada lurrikararen ondorioz hildakoak, eta 379 desagertu daude oraindik
7,4 graduko lurrikararen epizentroa San Jose del Palmarren izan zen, Ozeano Bareko kostaldean dagoen Choco departamenduko herrian. Azken datuen arabera, 3.975 pertsona zauritu eta 45.523 familia kaltetu dira. Horrez gain, 12.828 etxebizitza suntsitu dira.
Beste baso-sute bat piztu da Girondan, eta 1.100 hektarea kiskali ditu jada
Oraingoz, 500 biztanle inguru ebakuatu dituzte sugarrak Luglon herrira hurbildu ahala.
20 elefanteren heriotza misteriotsuak alarma piztu du Kenyan
Amboseli parke nazionalean, Kenyako turismo-gune nagusietako batean, gutxienez 20 elefanteren heriotza zerk eragin duen ikertzen ari dira. Animaliek sintoma berberak dituzte: paralisia, ibiltzeko zailtasunak eta arnasa hartzeko arazoak. Fauna basatiak garrantzia handia du bertako ekonomian, eta kezka gero eta handiagoa da. Albaitariek, zientzialariek eta agintariek ikertzen jarraitzen dute heriotza horiek zerk eragin dituen argitzeko.
Nigel Farage ultranazionalista EBko Parlamentura itzuli da, Clactongo hauteskundeak irabazi ostean
Alderdi nagusiek boikota egin diete hauteskunde horiei, Faragek iritzi publikoaren aurrean bere burua indartzeko egin duen “pantomima bat” izan dela iritzita.
Ikuskizun bikoitza Stonehengen: eguzki-eklipsea eta Pertseidak, gau historiko batean
Stonehenge gau ahaztezin baten agertoki bihurtu da. Eguzki-eklipse partziala izan ostean, monumentu megalitikoak zerura begira jarri du berriro, Pertseiden unerik ikusgarrienaz gozatzeko. Milaka lagunek bat egin dute hitzordu astronomiko bikoitzarekin.
Espainiar bat, Kolonbiako lurrikaran hildakoen artean
Herrialdearen ipar-mendebaldean 7,4 graduko lurrikararen ondorioz 273 pertsona hil eta 3900 inguru zauritu dira.
Eguzki-eklipseak Europa eta Afrikako iparraldea zeharkatu ditu: Islandiatik Aljeriaraino
Ilargiaren itzalak Europa eta Afrika iparraldea zeharkatu ditu, besteak beste. Espainian ez ezik, eguzki-eklipseak Islandian, Italian, Frantzian edo Ingalaterran eta Ipar Afrikan (Tunisian eta Aljerian, esaterako) irudi ikusgarriak utzi ditu.