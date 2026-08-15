LURRIKARA
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7,7 graduko lurrikara batek hildakoak eragin ditu Indonesian

Iragarkia
MAUMERE (Indonesia), 15/08/2026.- A handout photo made available by the National Search and Rescue Agency of Indonesia (BASARNAS) shows rescuers searching for victims after a 7.7 magnitude earthquake in Maumere, East Nusa Tenggara province, Indonesia, 15 August 2026. A powerful earthquake struck off Indonesia’s Flores Island, killing people and prompting a tsunami warning. (Terremoto/sismo) EFE/EPA/BASARNAS / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Lurrikarak Flores uhartea astindu du goizaldean, eta iparraldeko kostaldearen parean eta 15 kilometroko sakoneran izan du epizentroa. 2.000 pertsona ebakuatu dituzte, baina zaurituak eta kalte materialak eragin ditu.

Lurrikarak Indonesia Munduko albisteak

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(Foto de ARCHIVO) Una madre elefante aleja a su cría del peligro en el norte de Kenia. REMITIDA / HANDOUT por GEORGE WITTEMYER/COLORADO STATE UNIVERSITY Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/11/2024
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
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20 elefanteren heriotza misteriotsuak alarma piztu du Kenyan

Amboseli parke nazionalean, Kenyako turismo-gune nagusietako batean, gutxienez 20 elefanteren heriotza zerk eragin duen ikertzen ari dira. Animaliek sintoma berberak dituzte: paralisia, ibiltzeko zailtasunak eta arnasa hartzeko arazoak. Fauna basatiak garrantzia handia du bertako ekonomian, eta kezka gero eta handiagoa da. Albaitariek, zientzialariek eta agintariek ikertzen jarraitzen dute heriotza horiek zerk eragin dituen argitzeko.

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