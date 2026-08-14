20 elefanteren heriotza misteriotsuak alarma piztu du Kenian
Amboseliko ekosisteman, Keniako turismo-gune nagusietako batean, gutxienez 20 elefanteren heriotza zerk eragin duen ikertzen saiatzen ari dira. Animaliek sintoma berberak dituzte: paralisia, ibiltzeko zailtasunak eta arnasketa-arazoak. Fauna basatiak ekonomian garrantzia handia du eta kezka gero eta handiagoa. Bitartean, albaitariek, zientzialariek eta agintariek gaitzaren jatorria zein den aztertzen jarraitzen dute.
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Kolonbian 285era igo da lurrikaran hildakoen kopurua, eta 379 dira oraindik desagertuta daudenak
7,4 graduko lurrikararen epizentroa San Jose del Palmarren izan zen, Choco departamenduan, Ozeano Bareko eskualdean. Azken datuen arabera, 3.975 zauritu dira, eta 45.523 familia kaltetu. Horrez gain, 12.828 etxebizitza suntsitu dira.
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Espainiar bat, Kolonbiako lurrikaran hildakoen artean
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Eguzki-eklipseak Europa eta Afrikako iparraldea zeharkatu ditu: Islandiatik Aljeriaraino
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75 espainiarrek jarraitzen dute lokalizatu gabe Kolonbiako lurrikararen ostean
Atzerri-Ministerioak ez dauka espainiar nazionalitateko hildakoen edo zaurituen berririk, eta agintari diplomatikoekin harremanetan jarri ez direnei beren egoeraren berri emateko eskatu die.
"Jendea dago, bizirik dago!": Kolonbian oraindik ere jende gehiago bizirik aurkitzeko itxaropena dute
Gutxienez 240 pertsona hil dira, milaka zauritu daude eta ehundaka eraikin kolapsatu dira Kolonbia astindu duen 7,4 graduko lurrikararen ondorioz. Bitartean, bilaketa taldeek erlojuaren kontra lanean jarraitzen dute eraikinen azpian bizirik egon daitezkeenak aurkitzeko. Erreskatatzaileek eskuak altxatu eta erabateko isiltasuna eskatzen dute: edozein soinu garrantzitsua izan daiteke norbaitek bizirik jarraitzen duen seinale. Lurrikara gertatu eta bi egunera, zenbait pertsona bizirik erreskatatu dituzte, eta itxaropen izpi bat zabaldu da tragediaren erdian.
240 hildakotik gora eta 2.500 zauritu baino gehiago, Kolonbia astindu duen lurrikararen ondorioz
Ehundaka eraikin kolapsatu dira, ospitaleak gainezka daude, aireportu batzuk itxi eta etxeratze aginduak ezarri dituzte, erreskate lanei ekiten dieten bitartean.