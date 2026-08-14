AFRIKA
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20 elefanteren heriotza misteriotsuak alarma piztu du Kenian

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) Las tres especies de elefantes que existen, camino a la extinción por el tráfico ilegal de marfil, según WWF WWF 09/8/2024
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Amboseliko ekosisteman, Keniako turismo-gune nagusietako batean, gutxienez 20 elefanteren heriotza zerk eragin duen ikertzen saiatzen ari dira. Animaliek sintoma berberak dituzte: paralisia, ibiltzeko zailtasunak eta arnasketa-arazoak. Fauna basatiak ekonomian garrantzia handia du eta kezka gero eta handiagoa. Bitartean, albaitariek, zientzialariek eta agintariek gaitzaren jatorria zein den aztertzen jarraitzen dute.

Animaliak Afrika Munduko albisteak

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"Jendea dago, bizirik dago!": Kolonbian oraindik ere jende gehiago bizirik aurkitzeko itxaropena dute

Gutxienez 240 pertsona hil dira, milaka zauritu daude eta ehundaka eraikin kolapsatu dira Kolonbia astindu duen 7,4 graduko lurrikararen ondorioz. Bitartean, bilaketa taldeek erlojuaren kontra lanean jarraitzen dute eraikinen azpian bizirik egon daitezkeenak aurkitzeko. Erreskatatzaileek eskuak altxatu eta erabateko isiltasuna eskatzen dute: edozein soinu garrantzitsua izan daiteke norbaitek bizirik jarraitzen duen seinale. Lurrikara gertatu eta bi egunera, zenbait pertsona bizirik erreskatatu dituzte, eta itxaropen izpi bat zabaldu da tragediaren erdian.

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