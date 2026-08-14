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Ikuskizun bikoitza Stonehengen: eguzki-eklipsea eta Pertseidak, historiarako gau batean

Iragarkia
18:00 - 20:00
Stonehenge
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EITB

Azken eguneratzea

Stonehenge gau ahaztezin baten agertoki bihurtu da. Eguzki-eklipse osoaren ondoren, monumentu megalitikoak zerura begira jarri du berriro, Pertseiden unerik ikusgarrienaz gozatzeko. Milaka lagunek bat egin dute hitzordu astronomiko bikoitzarekin.

Eguzki eklipseak Astronomia Ingalaterra Munduko albisteak

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"Jendea dago, bizirik dago!": Kolonbian oraindik ere jende gehiago bizirik aurkitzeko itxaropena dute

Gutxienez 240 pertsona hil dira, milaka zauritu daude eta ehundaka eraikin kolapsatu dira Kolonbia astindu duen 7,4 graduko lurrikararen ondorioz. Bitartean, bilaketa taldeek erlojuaren kontra lanean jarraitzen dute eraikinen azpian bizirik egon daitezkeenak aurkitzeko. Erreskatatzaileek eskuak altxatu eta erabateko isiltasuna eskatzen dute: edozein soinu garrantzitsua izan daiteke norbaitek bizirik jarraitzen duen seinale. Lurrikara gertatu eta bi egunera, zenbait pertsona bizirik erreskatatu dituzte, eta itxaropen izpi bat zabaldu da tragediaren erdian.

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