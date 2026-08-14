Nigel Farage ultranazionalista EBko Parlamentura itzuli da, Clactongo hauteskundeak irabazi ostean
Alderdi nagusiek boikota egin diete hauteskunde horiei, Faragek iritzi publikoaren aurrean bere burua indartzeko egin duen “pantomima bat” izan dela iritzita.
Nigel Farage Reform UK alderdi ultranazionalista eta euroeszeptikoaren burua Erresuma Batuko Parlamentura itzuliko da, Clacton-On-Seako (Ingalaterrako hego-ekialdeko udalerria) tokiko hauteskundeak irabazi baititu. Hauteskundeak Faragek berak deitu ditu, dohaintza eskandalu baten erdian iritzi publikoaren aurrean bere burua indartzeko helburuarekin.
Farage 22.239 boto jasota nagusitu da, eta 12.784 botoko aldea atera dio bere aurkari bakarrari, Jonathan David Harvey idazleari, Count Binface (Zaborrontzi-aurpegi kondea) ezizenez ezaguna, demokrazia aldarrikatzeko modu gisa aurkeztu den hautagaiari.
Alderdi Laboristak eta Alderdi Kontserbadoreak ez dute hautagairik aurkeztu, horien ustez, Farageren “pantomima bat” izan baita.
Poliziaren gomendioa
Reform UK alderdiko buruzagiak 2024an baino emaitza hobeak lortu ditu, eta gauza bera gertatu da bere alderdiaren kasuan ere, ordutik inkestetan emaitzak hobetu baititu. Hala ere, hauteskundeetako parte-hartzea % 44,37koa izan da, duela bi urte baino 14 puntu txikiagoa.
Bestalde, garaipenaren berri izan ostean, Farage ez da hura ospatzera joan, Poliziak emaitza “nahasteko eta hondatzeko kanpaina antolatu bat” zegoela jakinarazi diola argudiatuta. Polizia-iturrien arabera, ordea, inola ere ez diote gomendatu ekitaldira ez joateko.
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