ESPAINIARRAK KOLONBIAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kolonbiako lurrikararen ondorioz, 164 espainiar lokalizatu gabe daude

Gobernua harremanetan jarri da lehen errolda batean erregistratutako espainiar guztiekin, 164rekin izan ezik, eta haien egoerari buruzko informazioa emateko eskatu die. Albaresen arabera, ez dago zauritu edo hildako espainiarren berririk.

FOTODELDÍA AME7690. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Orain arte, Atzerri Ministerioak ez du zauritu edo hildako espainiarren berririk. Argazkia: Efe.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Atzerri ministro Jose Manuel Albaresek astearte honetan jakinarazi duenez, bere departamentuak Kolonbian lokalizatu gabe dauden 164 espainiar zenbatu ditu, baina ez du zauritutako edo hildako espainiarren berririk.

Albaresek azaldu duenez, lehen errolda bat egin dute, eta, aurkitu ezin izan dituzten espainiarrei edo haien senideei enbaxadarekin edo kontsulatuarekin harremanetan jartzeko eskatu die, haien egoeraren berri emateko.

Bere agerraldian, ministroak nabarmendu du ordezkaritza diplomatikoak "erabat mobilizatuta" daudela Espainiako herritarren alde, 130 hildako eta 500 zauritu baino gehiago utzi dituen lurrikararen ostean.

"Herri anaia"

Atzerri Ministerioak bermatu du Nazioarteko Lankidetzarako Espainiako Agentziaren laguntza Kolonbia "herri anaiaren" esku dagoela, eta tokiko agintarien jarraibideak jarraitzea gomendatzen du, baita Espainiako enbaxadaren eta Kontsulatu Nagusiaren informazioa eta kontaktuak ere.

Halaber, larrialdietarako telefono hauek ere gogorarazi ditu: +57 3164733216 eta +34 910001249. Espainiak Bogotan duen Kontsulatu Nagusiak, gainera, "123" larrialdietarako telefono-linea eta cog.bogota@maec.es Kontsulatuaren posta-helbidea zabaldu ditu.

Kolonbia Lurrikarak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X