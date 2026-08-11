Kolonbiako lurrikararen ondorioz, 164 espainiar lokalizatu gabe daude
Gobernua harremanetan jarri da lehen errolda batean erregistratutako espainiar guztiekin, 164rekin izan ezik, eta haien egoerari buruzko informazioa emateko eskatu die. Albaresen arabera, ez dago zauritu edo hildako espainiarren berririk.
Espainiako Atzerri ministro Jose Manuel Albaresek astearte honetan jakinarazi duenez, bere departamentuak Kolonbian lokalizatu gabe dauden 164 espainiar zenbatu ditu, baina ez du zauritutako edo hildako espainiarren berririk.
Albaresek azaldu duenez, lehen errolda bat egin dute, eta, aurkitu ezin izan dituzten espainiarrei edo haien senideei enbaxadarekin edo kontsulatuarekin harremanetan jartzeko eskatu die, haien egoeraren berri emateko.
Bere agerraldian, ministroak nabarmendu du ordezkaritza diplomatikoak "erabat mobilizatuta" daudela Espainiako herritarren alde, 130 hildako eta 500 zauritu baino gehiago utzi dituen lurrikararen ostean.
"Herri anaia"
Atzerri Ministerioak bermatu du Nazioarteko Lankidetzarako Espainiako Agentziaren laguntza Kolonbia "herri anaiaren" esku dagoela, eta tokiko agintarien jarraibideak jarraitzea gomendatzen du, baita Espainiako enbaxadaren eta Kontsulatu Nagusiaren informazioa eta kontaktuak ere.
Halaber, larrialdietarako telefono hauek ere gogorarazi ditu: +57 3164733216 eta +34 910001249. Espainiak Bogotan duen Kontsulatu Nagusiak, gainera, "123" larrialdietarako telefono-linea eta cog.bogota@maec.es Kontsulatuaren posta-helbidea zabaldu ditu.
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