ESPAÑOLES EN COLOMBIA
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Exteriores cifra en 164 los españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia

El Gobierno ha contactado con todos los españoles registrados en un primer censo, salvo 164, a quienes pide que informen sobre su estado. Según Albares, no constan heridos ni fallecidos españoles.
FOTODELDÍA AME7690. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Hasta el momento, el Ministerio de Exteriores no tiene constancia de heridos o fallecidos españoles. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Kolonbiako lurrikararen ondorioz, 164 espainiar aurkitu gabe daude
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Agencias | EITB

Última actualización

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informa este martes de que su departamento tiene contabilizadas a 164 personas de nacionalidad española que están en paradero desconocido en Colombia, aunque no tiene constancia de heridos ni fallecidos nacionales.

Albares explica que han elaborado un primer censo y ha pedido a los españoles que siguen ilocalizables o a sus familiares que contacten con la Embajada o el Consulado para informar sobre su estado. Los teléfonos de emergencia están disponibles en las páginas web y redes sociales del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada y el Consulado.

En su comparecencia, el ministro ha destacado también que los organismos diplomáticos "están plenamente movilizados a favor de la colonia española" tras un seísmo que ha dejado más de 130 muertos y de medio millar de heridos.

“Pueblo hermano”

Exteriores ha garantizado que la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) está a disposición del "pueblo hermano" de Colombia, y recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales, así como la información y contactos de la embajada de España y del Consulado General.

También ha recordado los teléfonos de emergencia disponibles: +57 3164733216 y +34 910001249. El Consulado General de España en Bogotá, además, ha facilitado la línea de teléfono de emergencias "123" y el correo del Consulado, cog.bogota@maec.es.

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