Trump fue trasladado oculto en un camión de catering a su salida de la cumbre de la OTAN en Turquía
El plan fue diseñado después de que los servicios de inteligencia estadounidenses detectaran una amenaza creíble de Irán contra el avión presidencial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue trasladado oculto en un camión de catering antes de abandonar Turquía, tras participar en la cumbre de la OTAN este mes de julio. Durante su viaje de regreso a Estados Unidos, además, se utilizó un segundo avión como señuelo ante la amenaza de Irán.
De acuerdo con altos funcionarios de la Casa Blanca citados por The New York Times y The Washington Post, las autoridades estadounidenses elaboraron una estrategia secreta para sacar de forma discreta a Trump de Turquía.
El plan fue diseñado después de que los servicios de inteligencia detectaran una amenaza creíble de Irán contra el avión presidencial, el Air Force One. Por este motivo, otro avión presidencial despegó también de Turquía para actuar como señuelo y dificultar que los potenciales atacantes pudieran identificar la aeronave en la que viajaba Trump.
Como parte de la operación, Trump fue trasladado en un vehículo de servicio desde la zona en que se encontraba hasta el avión militar que lo esperaba para emprender su regreso a Estados Unidos.
“Amenazado todo el tiempo”
La maniobra formó parte de un dispositivo más amplio destinado a ocultar los movimientos del mandatario y reducir el riesgo de que pudiera ser localizado durante el trayecto.
En ese momento, Trump negó que el cambio de avión respondiera a una amenaza iraní y afirmó que el nuevo Air Force One volaría al Reino Unido para que los militares estadounidenses pudieran conocerlo.
Al ser preguntado sobre si existía una amenaza creíble contra la aeronave, respondió: "Tengo una amenaza todo el tiempo. Soy el número uno de su lista".
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