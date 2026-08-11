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Trump catering kamioi batean ezkutatuta eraman zuten NATOk Turkian egin zuen goi-bileratik irtetean

AEBko inteligentzia-zerbitzuek diseinatu zuten plana, presidentearen hegazkinaren aurkako Iranen mehatxu sinesgarri bat antzeman ondoren.

Iragarkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

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Donald Trump AEBko presidentea catering kamioi batean ezkutatuta eraman zuten Turkiatik irten aurretik, uztailean NATOren goi-bileran parte hartu ostean. Ameriketako Estatu Batuetara itzultzeko bidaian, gainera, bigarren hegazkin bat erabili zuten Iranen mehatxuaren aurrean amu gisa.

The New York Times eta The Washington Post egunkariek aipatu dituzten Etxe Zuriko goi funtzionarioen arabera, agintari estatubatuarrek estrategia sekretu bat prestatu zuten Trump Turkiatik modu diskretuan ateratzeko.

Inteligentzia-zerbitzuek presidentearen hegazkinaren, Air Force Oneren, aurkako mehatxu sinesgarri bat antzeman ostean diseinatu zuten plana. Hori dela eta, beste hegazkin presidentzial bat ere Turkiatik atera zen amu gisa jarduteko eta erasotzaile potentzialek Trump zihoan aireontzia identifikatzea zailtzeko.

Operazioaren parte gisa, Trump zerbitzuko ibilgailu batean eraman zuten zegoen tokitik AEBra itzultzeko zain zegoen hegazkin militarrera.

"Mehatxupean beti"

Maniobra hori plan zabalago baten parte izan zen, mandatariaren mugimenduak ezkutatzeko eta ibilbidean zehar aurkitzeko arriskua murrizteko.

Une horretan, Trumpek ukatu egin zuen hegazkin aldaketa Iranen mehatxu baten ondorio izan zela, eta Air Force One berria Erresuma Batura hegan egingo zuela baieztatu zuen, militar estatubatuarrek hura ezagutzeko aukera izan zezaten.

Aireontziaren aurkako mehatxu sinesgarririk ba ote zegoen galdetu ziotenean, zera erantzun zuen: "Mehatxu bat daukat denbora guztian. Haien zerrendan, lehena naiz".

Donald Trump Turkia Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Iran Munduko albisteak

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