WhatsApp zenbaki bat gaitu dute Kolonbiako lurrikararen ostean harremanetan jarri ezin izan diren senideei buruz informatzeko
Bilboko kontsulak azpimarratu du kolonbiarrek une "oso gogorrak" bizi dituztela, eta bere herrialdeari berreraikitzen laguntzea eskatu du.
Carlos Alfonso Victoria Kolonbiak Bilbon duen kontsul nagusiak adierazi duenez, komunitate kolonbiarrak une "oso gogorrak" bizi ditu lurrikararen ostean, eta gogorarazi du WhatsApp zenbaki bat jarri dutela (+57 321 213 95 25) senitartekoei buruzko informazioa biltzeko. Era berean, Kolonbiari laguntzeko eskatu die euskal erakundeei eta herritarrei, ez bakarrik orain, baita kaltetutako eremuak berreraikitzen ere.
Gaur egun 100.000 kolonbiar inguru bizi dira Hego Euskal Herrian, Kantabrian, Errioxan eta Asturiasen (eremu horretan lan egiten du Kontsulatuak), eta horietatik % 30 edo 35 EAEko herrietan bizi dira, kontsulak emandako datuen arabera. Onartu duenez, une "oso gogorrak" igarotzen ari dira "hondamendi humanitario" honetan euren herrialdetik urrun egonda bizi duten "inpotentziarekin".
Pereiratik datorrela azaldu du hedabideen aurrean, "naturak gehien zigortu duen lurraldea da oraingoan", eta, bere familia salbu dagoen arren, "min handia ematen dio desagertuta edo hilda dauden lankideen, ikasleen, komunitatearen eta bizilagunen berri izateak".
Senideekin harremanetan jartzerik izan ez duten pertsonei gogorarazi die +57 321 213 95 25 WhatsApp zenbakia gaitu dela, Kolonbiako Gurutze Gorriarekin koordinatuta, haien egoerari buruzko informazioa biltzeko.
Azaldu duenez, une honetan Kolonbiako tokiko agintariak hondakinen azpian bizirik dauden pertsonak erreskatatzen ari dira, biktimak erretiratzeaz, aterpetxeak prestatzeaz eta larrialdietarako protokoloak ezartzeaz gain. Gainera, energia zerbitzua eta komunikazioak "apurka-apurka" berrezartzen ari direla jakinarazi du.
Kolonbiarekiko elkartasuna
Kontsula pozik agertu da Kolonbiako diasporari eta euskal erakundeei laguntzeko prest agertu direlako, izan ere, udako oporrak izan arren, "deitzen lehenak" izan direla azpimarratu du.
"Eskolak, unibertsitateak, ikastetxeak, ospitaleak, leku publikoak, auzo osoak berreraikitzea" beharrezkoa izango dela gogorarazi ondoren, Kolonbiak "nazioarteko elkartasuna" jasotzeko deia egin du, 1999ko lurrikaran gertatu zen bezala.
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