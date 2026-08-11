Nola lagundu Kolonbiako lurrikarak kaltetutako pertsonei
Hainbat erakundek bideak jarri dituzte Kolonbia astindu duen 7,4 graduko lurrikarak kaltetutakoei laguntzeko dohaintzak jasotzeko.
Astelehen honetan Kolonbiako ipar-mendebaldea astindu duen lurrikarak kalte material eta pertsonal handiak eragin ditu, eta herrialde osoko larrialdi eta erreskate taldeak mobilizatu ditu. Hondamendiaren larritasunaren aurrean, Kolonbiako Gobernuak 'hondamendi nazionala' izendatu du eta nazioarteko laguntza bideratzeko hainbat bide prestatu dira.
Kolonbiako Gurutze Gorria
- Kolonbiako Gurutze Gorriak orrialde berezi bat prestatu du kaltetutako familiei elikagaiak, edateko ura, arreta medikoa, laguntza psikosoziala eta larrialdiko kitak emateko dohaintzak jasotzeko.
- Banku-kontua: Kolonbiako Gurutze Gorriaren Sozietate Nazionalak Davivienda bankuan duen kontu-zenbakiaren bidez ere egin daitezke dohaintzak: 0560455069996490 (NIT: 899999025-3)
- Aplikazio mugikorra: Davivienda bankuak garatutako Daviplata doako aplikazioak mugikorretik Kolonbiako Gurutze Gorrira zuzeneko transferentziak egiteko aukera ematen du. Aplikazioa deskargatu ondoren, 'Ordainketak eta zerbitzuak' atalean sartu behar da, 'Beste zerbitzu batzuk' atalean sartu eta 'Kolonbiako Gurutze Gorria' aukeratu edo idatzi.
ACNUR
NBEren agentzia humanitarioak laguntza eskaintzen du Latinoamerikako herrialde horretan, eta larrialdi egoerek kaltetutako pertsonei lehen mailako beharrizaneko artikuluak, kanpin-dendak eta koltxoiak emateaz arduratzen da, besteak beste. Kolonbiara bideratutako laguntzak haren webgunearen bidez kudeatzen dira.
Horrez gain, beste erakunde batzuek beren dohaintza-bideak ere ireki dituzte, kaltetutako komunitateeiza bermatzeko asmoarekin.
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