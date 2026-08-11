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Cómo ayudar a las personas damnificadas por el terremoto de Colombia

Diversas instituciones han habilitado canales para recoger donaciones destinadas a ayudar los afectados por el seísmo de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia este lunes.

Pereira (Colombia), 11/08/2026.- People camp in front of a damaged house following a 7.4-magnitude earthquake, in Pereira, Colombia, 10 August 2026. Colombian President Abelardo de la Espriella stated that the San Jose de Palmar earthquake, which shook most of the country, has killed at least 132 people and left 572 injured. (Terremoto/sismo) EFE/EPA/CARLOS ORTEGA

Afectados por el terremoto pasan la noche a la intemperie. Foto: Efe.

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EITB

Última actualización

El terremoto que ha sacudido el noroeste de Colombia este lunes ha provocado importantes daños materiales y personales, y ha movilizado a los equipos de emergencia y rescate de todo el país. Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno colombiano ha declarado el 'desastre nacional' y se han habilitado diferentes vías para canalizar la ayuda internacional.

Cruz Roja Colombiana

  • Cruz Roja Colombiana ha habilitado una página específica para recibir donaciones destinadas a proporcionar alimentos, agua potable, atención médica, apoyo psicosocial y kits de emergencia para las familias afectadas.
  • Cuenta bancaria: también se pueden realizar donaciones a través del número de cuenta de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana en el banco Davivienda: 0560455069996490 (NIT: 899999025-3)
  • Aplicación móvil: la aplicación gratuita Daviplata, desarrollada por el banco Davivienda, permite realizar transferencias directas a Cruz Roja Colombiana desde el móvil. Tras descargar la aplicación, hay que acceder a la sección 'Pagos y servicios', entrar en 'Otros servicios' y seleccionar o escribir 'Cruz Roja Colombiana'.

ACNUR

La agencia humanitaria de la ONU realiza labores de asistencia en el país latinoamericano y se encarga de facilitar artículos de primera necesidad, tiendas de campaña o colchones a las personas afectadas por emergencias. Las ayudas destinadas a Colombia se gestionan a través de su página web.

Además, otras organizaciones han habilitado sus propios canales de donación para apoyar las labores de emergencia y asistencia a las comunidades afectadas.

Colombia Terremotos Cruz Roja Sociedad

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