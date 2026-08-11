Cómo ayudar a las personas damnificadas por el terremoto de Colombia

El terremoto que ha sacudido el noroeste de Colombia este lunes ha provocado importantes daños materiales y personales, y ha movilizado a los equipos de emergencia y rescate de todo el país. Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno colombiano ha declarado el 'desastre nacional' y se han habilitado diferentes vías para canalizar la ayuda internacional.

Cruz Roja Colombiana

Cruz Roja Colombiana ha habilitado una página específica para recibir donaciones destinadas a proporcionar alimentos, agua potable, atención médica, apoyo psicosocial y kits de emergencia para las familias afectadas.

ha habilitado una página específica para recibir donaciones destinadas a proporcionar alimentos, agua potable, atención médica, apoyo psicosocial y kits de emergencia para las familias afectadas. Cuenta bancaria : también se pueden realizar donaciones a través del número de cuenta de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana en el banco Davivienda: 0560455069996490 (NIT: 899999025-3)

: también se pueden realizar donaciones a través del número de cuenta de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana en el banco Davivienda: 0560455069996490 (NIT: 899999025-3) Aplicación móvil: la aplicación gratuita Daviplata, desarrollada por el banco Davivienda, permite realizar transferencias directas a Cruz Roja Colombiana desde el móvil. Tras descargar la aplicación, hay que acceder a la sección 'Pagos y servicios', entrar en 'Otros servicios' y seleccionar o escribir 'Cruz Roja Colombiana'.

ACNUR

La agencia humanitaria de la ONU realiza labores de asistencia en el país latinoamericano y se encarga de facilitar artículos de primera necesidad, tiendas de campaña o colchones a las personas afectadas por emergencias. Las ayudas destinadas a Colombia se gestionan a través de su página web.

Además, otras organizaciones han habilitado sus propios canales de donación para apoyar las labores de emergencia y asistencia a las comunidades afectadas.