Lurrikara Kolonbian
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Espainiar bat, Kolonbiako lurrikaran hildakoen artean

Herrialdearen ipar-mendebaldean 7,4 graduko lurrikararen ondorioz 273 pertsona hil eta 3900 inguru zauritu dira.

AME8683. QUIBDÓ (COLOMBIA), 12/08/2026.- Personas observan un edificio destruido por el terremoto este miércoles, en Quibdó, Chocó (Colombia). Durante un recorrido por los sectores afectados de Quibdó, capital del departamento del Chocó, en el que estuvo EFE, la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín dijo que, aunque las autoridades locales dieron por finalizadas las labores de búsqueda y rescate, la emergencia entra ahora en una etapa en la que es necesario determinar con precisión el número de personas damnificadas y sus necesidades. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Hainbat pertsona lurrikarak suntsitutako eraikin bati begira. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Manuel Albares Kanpo Arazoetako Espainiako ministroak jakinarazi duenez, nazionalitate bikoitza duen espainiar bat hil da astelehenean Kolonbia astindu zuen lurrikararen ondorioz, eta aurkitu gabeko espainiarren kopurua 75etik 12ra jaitsi da.

Richter eskalan 7,4 graduko indarra izan duen lurrikarak 273 hildako eta 3.900 zauritu eragin ditu Kolonbiako ipar-mendebaldean. Horiexek dira tokiko agintariek emandako azken datuak.

Kolonbiako "herri anaiari" milioi bat euroko larrialdiko lehen laguntza paketea martxan dagoela zehaztu du Albarasek. Bertan, babes-materiala, ur- eta saneamendu-kitak eta osasun-langileentzako laguntza daude.

Lurrikarak Ozeano Bareko Choco departamenduko San Jose del Palmar herria izan zuen epizentro, eta, besteak beste, 377 pertsona daude desagertuta, 40.753 familia daude kaltetuta, 12.584 etxebizitza suntsitu dira eta 74.873 matxuratuta daude.

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18:00 - 20:00
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"Jendea dago, bizirik dago!": Kolonbian oraindik ere jende gehiago bizirik aurkitzeko itxaropena dute

Gutxienez 240 pertsona hil dira, milaka zauritu daude eta ehundaka eraikin kolapsatu dira Kolonbia astindu duen 7,4 graduko lurrikararen ondorioz. Bitartean, bilaketa taldeek erlojuaren kontra lanean jarraitzen dute eraikinen azpian bizirik egon daitezkeenak aurkitzeko. Erreskatatzaileek eskuak altxatu eta erabateko isiltasuna eskatzen dute: edozein soinu garrantzitsua izan daiteke norbaitek bizirik jarraitzen duen seinale. Lurrikara gertatu eta bi egunera, zenbait pertsona bizirik erreskatatu dituzte, eta itxaropen izpi bat zabaldu da tragediaren erdian.

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