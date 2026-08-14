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El ultranacionalista Nigel Farage regresa al Parlamento británico tras ganar las elecciones de Clacton

Los partidos mayoritarios han boicoteado estos comicios locales, que consideran una “pantomima” de Farage para afianzarse ante la opinión pública.
August 13, 2026, Clacton-On-Sea, Essex, UK: Reform UK leader, NIGEL FARAGE, casts his vote at a polling station in Clacton-On-Sea, Essex. Nigel Farage has resigned his seat and has been campaigning to be re-elected in the Clacton constituency at the by-election, which takes place today. Europa Press/Contacto/Jacqueline Lawrie 13/8/2026
Imagen de Nigel Farage en el momento de emitir su voto. Foto: Europa Press.
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Agencias | EITB

Última actualización

El líder del partido ultranacionalista y euroescéptico Reform UK, Nigel Farage, volverá al Parlamento británico tras ser declarado la madrugada de este viernes vencedor de las elecciones locales de Clacton-On-Sea, localidad ubicada en el sureste de Inglaterra. Los comicios han sido convocados por el propio Farage, con el objetivo de afianzarse ante la opinión pública en medio de un escándalo de donaciones.

Farage ha ganado con 22 239 votos y se ha impuesto por 12 784 papeletas a su único rival, el escritor Jonathan David Harvey, conocido como el 'Conde Carabasura’, un candidato que se habría presentado con el objetivo de reivindicar la democracia.

Ni el Partido Laborista ni el Partido Conservador han presentado candidatos a unos comicios que han considerado una pantomima de Farage.

Recomendación policial

El líder de Reform UK ha obtenido mejores resultados que en 2024, como también lo ha hecho su partido en las encuestas desde entonces. Sin embargo, la participación en las elecciones ha sido del 44,37 %, unos 14 puntos porcentuales menos que hace dos años.

Por otro lado, tras conocer su victoria, Farage no ha acudido a celebrarla, aduciendo que la Policía le había informado de que existía una "campaña organizada para perturbar y degradar el resultado". Según fuentes policiales, sin embargo, en ningún momento se le ha recomendado que no asistiera al evento.

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