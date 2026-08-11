La Justicia siria condena a muerte al expresidente Bashar Al-Assad por crímenes de guerra y de lesa humanidad
El exdictador, derrocado en diciembre de 2024 y exiliado en Moscú, gobernó Siria durante más de dos décadas. La sentencia condena también a muerte a otras 8 personas, entre ellas un hermano y un primo de Al-Assad.
Un tribunal sirio ha condenado a muerte este martes al expresidente Bashar Al-Assad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, en la primera sentencia pública contra un antiguo alto cargo del régimen desde el inicio del proceso de justicia transicional.
Al-Assad, derrocado en diciembre de 2024 y exiliado en Moscú, ha sido declarado culpable de asesinato premeditado, torturas, detenciones arbitrarias y otros crímenes cometidos durante la represión de las protestas de 2011.
En cuanto a Nayib, primo del expresidente sirio, se le atribuye el inicio del levantamiento popular en Siria tras ordenar la detención y tortura de niños que pintaron grafitis antigubernamentales en la pared de una escuela.
De hecho, el tribunal ha considerado probado que, como jefe de seguridad de Derá, supervisó las torturas y el resto de los crímenes que se produjeron durante las protestas de 2011 en esa provincia en el sur del país, en el marco de la revolución regional de la Primavera Árabe.
Algunas ONG cifran en 224 los civiles muertos en aquellos sucesos, entre ellos muchos menores de edad, además de 81 militares muertos por disparos en la espalda, probablemente tras negarse a sofocar las revueltas.
La brutal represión del Ejército sirio en Derá acabaría convirtiéndose en uno de los catalizadores de la guerra civil; un conflicto que concluyó en diciembre de 2024, cuando una ofensiva combinada de grupos armados abanderada por la organización yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderada por el actual presidente sirio, Ahmed al Shara, acabó derrocando a Al-Assad.
Figuras temidas
La sentencia condena también a muerte a los prófugos Maher Hafez Al-Assad, hermano menor del expresidente sirio, general del Ejército y una de las figuras más temidas; y al exministro de Defensa y vicecomandante de las Fuerzas Armadas, Fahd Jassim al Freij. También a los antiguos altos mandos del Ejército Ayman Ayoush, Louay al Ali, Qusay Ibrahim Mahyoub, Wafiq Nasser y Talal Fares al Aisami, todos ellos huidos tras la caída de Al-Assad.
La sentencia se ha leído este martes por el juez Fakhr al Din al Uryan, del tribunal penal número 4 de Damasco, y a la audiencia han asistido el fiscal general Hasan al Turbeh; el jefe de la Comisión de Justicia Transicional, Abdulbaset Abdullatif, y otros miembros de la comisión, representantes de organizaciones jurídicas y humanitarias internacionales, y familiares de las víctimas.
El juicio, el primero del periodo de justicia transicional en Siria y el primer procesamiento público de un ex alto funcionario de seguridad por la represión de 2011, se inició el 26 de abril en Damasco.
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