Eclipse solar
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El eclipse solar recorre Europa y el norte de África: de Islandia a Argelia

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Euskaraz irakurri: Eguzki eklipseak Europa eta Afrika iparraldea zeharkatzen ditu: Islandiatik Aljeriara

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La sombra de la Luna ha recorrido Europa y el norte de África, dejando estampas únicas no solo en España sino también en países europeos como Islandia, Italia, Francia o Inglaterra o en norteafricanos como Túnez y Argelia. Un espectáculo astronómico que ha deslumbrado a millones de personas.

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