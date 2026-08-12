"¡Hay gente, hay vida!": aún hay esperanzas de encontrar supervivientes en Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte de Colombia ha dejado ya al menos 240 muertos, miles de heridos y cientos de edificios colapsados. Los equipos de búsqueda trabajan a contrarreloj para encontrar supervivientes bajo los escombros. Los rescatistas levantan las manos y piden silencio absoluto: cualquier sonido puede ser la señal de que alguien sigue con vida. El hallazgo de varias personas con vida días después del terremoto ha encendido un rayo de esperanza en medio de la tragedia.