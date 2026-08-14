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Doble espectáculo en Stonehenge: eclipse solar y lluvia de Perseidas en una noche para la historia

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Stonehenge
Euskaraz irakurri: Ikuskizun bikoitza Stonehengen: Eguzki-eklipsea eta Pertseidak, historiarako gau batean
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EITB

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Stonehenge ha sido el escenario de una noche irrepetible. Tras el eclipse solar total, el monumento megalítico ha vuelto a mirar al cielo para contemplar el pico de las Perseidas, en una doble cita astronómica seguida por miles de personas. 

Eclipses solares Astronomía Inglaterra Internacional

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