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La misteriosa muerte de 20 elefantes pone en alerta a Kenia

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(Foto de ARCHIVO) Las tres especies de elefantes que existen, camino a la extinción por el tráfico ilegal de marfil, según WWF WWF 09/8/2024
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 20 elefanteren heriotza misteriotsuak alarma piztu du Kenian
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EITB

Última actualización

Veterinarios, científicos y autoridades tratan de averiguar qué está provocando la muerte de al menos 20 elefantes en el ecosistema de Amboseli (sur de Kenia), uno de los principales destinos turísticos del país. Los animales presentan síntomas como parálisis, dificultades para caminar y problemas respiratorios. Las autoridades investigan el origen de la afección mientras intentan contener la preocupación en una zona donde la fauna salvaje es uno de los grandes motores económicos.

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