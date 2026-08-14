Un nuevo incendio forestal arrasa 1100 hectáreas en la Gironda
Una semana después de haber controlado el mayor fuego de Francia desde 1949, el departamento de la Gironda, en el suroeste de Francia, vive un nuevo incendio que ha arrasado hasta ahora 1100 hectáreas, ha indicado este viernes el prefecto, Gilles Clavreul.
Pese a que durante la noche su avance se atenuó, en pocas horas las llamas han doblado la superficie arrasada, y el prefecto considera “claves” las próximas horas para detener su avance a la espera de las lluvias que se esperan en la zona para el fin de semana.
"Las próximas 15 horas serán determinantes", ha previsto Clavreul, que ha informado de que las llamas amenazan la localidad de Luglon, lo que ha obligado a evacuar a la mayor parte de su medio millar de habitantes, una operación que se ha hecho de forma ordenada.
Te puede interesar
La misteriosa muerte de 20 elefantes pone en alerta a Kenia
Veterinarios, científicos y autoridades tratan de averiguar qué está provocando la muerte de al menos 20 elefantes en el ecosistema de Amboseli (sur de Kenia), uno de los principales destinos turísticos del país. Los animales presentan síntomas como parálisis, dificultades para caminar y problemas respiratorios. Las autoridades investigan el origen de la afección mientras intentan contener la preocupación en una zona donde la fauna salvaje es uno de los grandes motores económicos.
Doble espectáculo en Stonehenge: eclipse solar y lluvia de Perseidas en una noche para la historia
Stonehenge ha sido el escenario de una noche irrepetible. Tras el eclipse solar parcial, el monumento megalítico ha vuelto a mirar al cielo para contemplar el pico de las Perseidas, en una doble cita astronómica seguida por miles de personas.
El ultranacionalista Nigel Farage regresa al Parlamento británico tras ganar las elecciones de Clacton
Los partidos mayoritarios han boicoteado estos comicios locales, que consideran una “pantomima” de Farage para afianzarse ante la opinión pública.
Un español, entre los fallecidos por el terremoto de Colombia
La cifra total de fallecidos por el sismo de magnitud 7,4 registrado en el noroeste del país ha aumentado a 273, y hay cerca de 3900 heridos.
El eclipse solar recorre Europa y el norte de África: de Islandia a Argelia
La sombra de la Luna ha recorrido Europa y el norte de África, dejando estampas únicas no solo en España sino también en países europeos como Islandia, Italia, Francia o Inglaterra o en norteafricanos como Túnez y Argelia. Un espectáculo astronómico que ha deslumbrado a millones de personas.
Se reducen a 75 los españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia
Exteriores no tiene constancia de víctimas mortales ni heridos de nacionalidad española, y pide a quienes aún no hayan contactado con las autoridades diplomáticas que informen de su situación.
"¡Hay gente, hay vida!": aún hay esperanzas de encontrar supervivientes en Colombia
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte de Colombia ha dejado ya al menos 240 muertos, miles de heridos y cientos de edificios colapsados. Los equipos de búsqueda trabajan a contrarreloj para encontrar supervivientes bajo los escombros. Los rescatistas levantan las manos y piden silencio absoluto: cualquier sonido puede ser la señal de que alguien sigue con vida. El hallazgo de varias personas con vida días después del terremoto ha encendido un rayo de esperanza en medio de la tragedia.
Al menos 240 muertos y más de 2500 heridos por el terremoto en Colombia
Cientos de edificios han colapsado, los hospitales están desbordados, varios aeropuertos han suspendido sus operaciones y se han establecido toques de queda, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.
La Justicia siria condena a muerte al expresidente Bashar Al-Assad por crímenes de guerra y de lesa humanidad
El exdictador, derrocado en diciembre de 2024 y exiliado en Moscú, gobernó Siria durante más de dos décadas. La sentencia condena también a muerte a otras 8 personas, entre ellas un hermano y un primo de Al-Assad.