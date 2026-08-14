Un nuevo incendio forestal arrasa 1100 hectáreas en la Gironda

Una semana después de haber controlado el mayor fuego de Francia desde 1949, el departamento de la Gironda, en el suroeste de Francia, vive un nuevo incendio que ha arrasado hasta ahora 1100 hectáreas, ha indicado este viernes el prefecto, Gilles Clavreul.

Pese a que durante la noche su avance se atenuó, en pocas horas las llamas han doblado la superficie arrasada, y el prefecto considera “claves” las próximas horas para detener su avance a la espera de las lluvias que se esperan en la zona para el fin de semana.

"Las próximas 15 horas serán determinantes", ha previsto Clavreul, que ha informado de que las llamas amenazan la localidad de Luglon, lo que ha obligado a evacuar a la mayor parte de su medio millar de habitantes, una operación que se ha hecho de forma ordenada.