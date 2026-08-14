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Beste baso-sute bat piztu da Girondan, eta 1.100 hektarea kiskali ditu jada

Sugarrak Luglon herritik gertu daude, eta, ondorioz, 500 biztanle inguru ebakuatu dituzte.

Llamas descontroladas en el departamento de Gironda REMITIDA / HANDOUT por SERVICIO DE BOMBEROS DE LA PREFECTURA DE GIRONDA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/7/2026

Girondan beste sute handi bat izan zen uztailaren amaieran. Argazkia: EuropaPress.

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Agentziak | EITB

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1949. urtetik Frantzian izan den suterik handiena kontrolatu eta astebetera, Girondako departamenduan, Frantziako hego-mendebaldean, beste sute bat piztu da. Orain arte, sugarrek 1.100 hektarea erre dituzte, Gilles Clavreul prefetak ostiral honetan jakitera eman duenez.

Gauean moteldu arren, ordu gutxiren buruan suteak bere azalera bikoiztu du, eta prefetak "giltzarritzat" jo ditu datozen orduak horren abiadura geldiarazteko, asteburuan espero diren euriteen zain.

"Datozen 15 orduak erabakigarriak izango dira", Clavreulen hitzetan, eta sugarrak Luglon herritik gertu daudela, eta, hori dela eta, 500 bat biztanle ebakuatu behar izan dituztela jakinarazi du.

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