Beste baso-sute bat piztu da Girondan, eta 1.100 hektarea kiskali ditu jada
Sugarrak Luglon herritik gertu daude, eta, ondorioz, 500 biztanle inguru ebakuatu dituzte.
1949. urtetik Frantzian izan den suterik handiena kontrolatu eta astebetera, Girondako departamenduan, Frantziako hego-mendebaldean, beste sute bat piztu da. Orain arte, sugarrek 1.100 hektarea erre dituzte, Gilles Clavreul prefetak ostiral honetan jakitera eman duenez.
Gauean moteldu arren, ordu gutxiren buruan suteak bere azalera bikoiztu du, eta prefetak "giltzarritzat" jo ditu datozen orduak horren abiadura geldiarazteko, asteburuan espero diren euriteen zain.
"Datozen 15 orduak erabakigarriak izango dira", Clavreulen hitzetan, eta sugarrak Luglon herritik gertu daudela, eta, hori dela eta, 500 bat biztanle ebakuatu behar izan dituztela jakinarazi du.
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