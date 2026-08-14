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Kolonbian 285 dira jada lurrikararen ondorioz hildakoak, eta 379 desagertu daude oraindik

7,4 graduko lurrikararen epizentroa San Jose del Palmarren izan zen, Ozeano Bareko kostaldean dagoen Choco departamenduko herrian. Azken datuen arabera, 3.975 pertsona zauritu eta 45.523 familia kaltetu dira. Horrez gain, 12.828 etxebizitza suntsitu dira.

AME8683. QUIBDÓ (COLOMBIA), 12/08/2026.- Personas observan un edificio destruido por el terremoto este miércoles, en Quibdó, Chocó (Colombia). Durante un recorrido por los sectores afectados de Quibdó, capital del departamento del Chocó, en el que estuvo EFE, la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín dijo que, aunque las autoridades locales dieron por finalizadas las labores de búsqueda y rescate, la emergencia entra ahora en una etapa en la que es necesario determinar con precisión el número de personas damnificadas y sus necesidades. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

7,4 graduko lurrikarak kalte handiak eragin ditu Kolonbian. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Astelehenean Kolonbia astindu zuen lurrikararen ondorioz 285 pertsona hil eta 379 desagertu ziren, Hondamendi Arriskua Kudeatzeko Unitate Nazionalak (UNGRD) zabaldutako azken txostenaren arabera.

7,4 graduko lurrikararen epizentroa San Jose del Palmarren izan zen, Ozeano Bareko kostaldean dagoen Choco departamenduko herrian. Azken datuen arabera, 3.975 pertsona zauritu eta 45.523 familia kaltetu dira. Horrez gain, 12.828 etxebizitza suntsitu dira.

Kolonbiako Gobernuaren erakunde horrek zehaztu duenez, kaltetutako etxebizitzen kopurua 74.873tik 73.455era murriztu da, ingeniariek eraikinak banan-banan ikuskatzen jarraitzen dutelako.

Kolonbia Hondamendi naturalak Lurrikarak Latinoamerika Munduko albisteak

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