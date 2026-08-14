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Colombia sube a 285 la cifra de muertos y mantiene en 379 los desaparecidos por terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y deja además 3975 heridos, 45 523 familias afectadas y 12 828 viviendas destruidas.
AME8683. QUIBDÓ (COLOMBIA), 12/08/2026.- Personas observan un edificio destruido por el terremoto este miércoles, en Quibdó, Chocó (Colombia). Durante un recorrido por los sectores afectados de Quibdó, capital del departamento del Chocó, en el que estuvo EFE, la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín dijo que, aunque las autoridades locales dieron por finalizadas las labores de búsqueda y rescate, la emergencia entra ahora en una etapa en la que es necesario determinar con precisión el número de personas damnificadas y sus necesidades. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Grandes daños causados por el terremoto de 7,4 de magnitud en Colombia. Foto: EFE
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Agencias | EITB

Última actualización

La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ha ascendido a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y deja además 3975 heridos, 45 523 familias afectadas y 12 828 viviendas destruidas.

La UNGRD ha detallado que la cifra de viviendas averiadas se ha reducido de 74 873 a 73 455 porque los equipos de ingeniería aún continúan haciendo una evaluación presencial del estado real de cada una de estas casas.

Colombia Desastres naturales Terremotos Latinoamérica Internacional

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