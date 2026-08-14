Colombia sube a 285 la cifra de muertos y mantiene en 379 los desaparecidos por terremoto

La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ha ascendido a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).



El terremoto de magnitud 7,4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y deja además 3975 heridos, 45 523 familias afectadas y 12 828 viviendas destruidas.



La UNGRD ha detallado que la cifra de viviendas averiadas se ha reducido de 74 873 a 73 455 porque los equipos de ingeniería aún continúan haciendo una evaluación presencial del estado real de cada una de estas casas.