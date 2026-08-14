El Constitucional francés tumba la prohibición de uso de redes sociales para los menores de 15 años
El Consejo Constitucional francés ha tumbado este viernes la ley aprobada por el Parlamento a finales de julio e impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron que prohíbe el uso de las redes sociales para menores de 15 años por considerar que es desproporcionada y que atenta contra el derecho a la libertad de expresión y comunicación.
En concreto, ha considerado que la legislación es inconstitucional porque carece de la suficiente definición, alegando que la restricción a la libertad de comunicación e información "no es apropiada, necesaria ni proporcional al objetivo perseguido".
"Estas disposiciones, que privan a los menores de la libertad de acceder a determinados servicios públicos de comunicación online, infringen la libertad de expresión y de comunicación", ha valorado la máxima corte francesa en su fallo de este viernes.
Si bien reconoce la medida busca garantizar "el requisito constitucional de proteger el interés superior del niño", la prohibición podría aplicarse a otros medios "donde no se han establecido riesgos para la salud y la seguridad de los menores".
De la misma forma, el texto no ofrece "garantías legales" para proteger la privacidad de los usuarios al exigir que todos, incluyendo los adultos, "presenten un documento que acredite su edad" para acceder a las redes sociales.
Macron prepara un nuevo texto
En respuesta al fallo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha encargado al primer ministro, Sébastien Lecornu, que el Gobierno "trabaje" en "una redacción jurídicamente sólida" a la luz del fallo y del marco europeo, apuntando además a que su objetivo sigue siendo llevar a cabo esta reforma "antes de la primavera de 2027".
"Bajo la iniciativa de Francia, más de treinta Estados en todo el mundo han planteado la prohibición de las redes sociales a los más jóvenes en los próximos meses y la Comisión Europea trabaja sobre una armonización de estas disposiciones para la Unión Europea", ha apuntado en un comunicado difundido por el Elíseo.
El mandatario ha apuntado así que el objetivo desde que planteó esta cuestión en 2017 es "proteger el interés superior y la salud" de los menores, habida cuenta de "los efectos perjudiciales" que las redes sociales tiene sobre ellos, que están "científicamente documentados".
Problemas con la normativa europea
El Gobierno pretendía que la medida, presentada en un primer momento por la diputada del partido Renacimiento, Laure Miller, entrara en vigor a partir del inicio del año escolar en septiembre.
La legislación también enfrentó problemas de cara a la normativa europea -contemplaba una 'lista negra' de plataformas- y tuvo que ser modificada después de que a principios de julio, la Comisión Europea determinara que varias disposiciones corrían el riesgo de infringir el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), por otorgar poderes excesivos al regulador francés.
El texto no detallaba los métodos de verificación que serían utilizados para validar la edad de los usuarios, sino que dejaba en manos de las plataformas definir el suyo propio. La iniciativa también prohibía el uso de los teléfonos en los institutos, concretamente en los cursos de bachillerato, si bien la corte no se ha pronunciado sobre esta cuestión.
Te puede interesar
Un nuevo incendio forestal arrasa 1300 hectáreas en la Gironda
Las llamas amenazan la localidad de Luglon, por lo que han evacuado a la mayor parte de su medio millar de habitantes.
Colombia sube a 285 la cifra de muertos y mantiene en 379 los desaparecidos por terremoto
El terremoto de magnitud 7,4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y deja además 3975 heridos, 45 523 familias afectadas y 12 828 viviendas destruidas.
La misteriosa muerte de 20 elefantes pone en alerta a Kenia
Veterinarios, científicos y autoridades tratan de averiguar qué está provocando la muerte de al menos 20 elefantes en el ecosistema de Amboseli (sur de Kenia), uno de los principales destinos turísticos del país. Los animales presentan síntomas como parálisis, dificultades para caminar y problemas respiratorios. Las autoridades investigan el origen de la afección mientras intentan contener la preocupación en una zona donde la fauna salvaje es uno de los grandes motores económicos.
Doble espectáculo en Stonehenge: eclipse solar y lluvia de Perseidas en una noche para la historia
Stonehenge ha sido el escenario de una noche irrepetible. Tras el eclipse solar parcial, el monumento megalítico ha vuelto a mirar al cielo para contemplar el pico de las Perseidas, en una doble cita astronómica seguida por miles de personas.
El ultranacionalista Nigel Farage regresa al Parlamento británico tras ganar las elecciones de Clacton
Los partidos mayoritarios han boicoteado estos comicios locales, que consideran una “pantomima” de Farage para afianzarse ante la opinión pública.
Un español, entre los fallecidos por el terremoto de Colombia
La cifra total de fallecidos por el sismo de magnitud 7,4 registrado en el noroeste del país ha aumentado a 273, y hay cerca de 3900 heridos.
El eclipse solar recorre Europa y el norte de África: de Islandia a Argelia
La sombra de la Luna ha recorrido Europa y el norte de África, dejando estampas únicas no solo en España sino también en países europeos como Islandia, Italia, Francia o Inglaterra o en norteafricanos como Túnez y Argelia. Un espectáculo astronómico que ha deslumbrado a millones de personas.
Se reducen a 75 los españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia
Exteriores no tiene constancia de víctimas mortales ni heridos de nacionalidad española, y pide a quienes aún no hayan contactado con las autoridades diplomáticas que informen de su situación.
"¡Hay gente, hay vida!": aún hay esperanzas de encontrar supervivientes en Colombia
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte de Colombia ha dejado ya al menos 240 muertos, miles de heridos y cientos de edificios colapsados. Los equipos de búsqueda trabajan a contrarreloj para encontrar supervivientes bajo los escombros. Los rescatistas levantan las manos y piden silencio absoluto: cualquier sonido puede ser la señal de que alguien sigue con vida. El hallazgo de varias personas con vida días después del terremoto ha encendido un rayo de esperanza en medio de la tragedia.