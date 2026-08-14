Frantziako Konstituzionalak baliogabetu egin du 15 urtez azpikoei sare sozialak erabiltzeko debekua
Epai horren harira, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Sebastien Lecornu lehen ministroari eskatu dio Gobernuak "testu juridikoki sendoa" presta dezala, epaia bera eta Europako araudia aintzat hartuta, eta erreforma "2027ko udaberria baino lehen" indarrean sartzeko asmoari eusten diola gaineratu du.
Emmanuel Macronen gobernuak bultzatu eta Parlamentuak uztailaren amaieran onartutako legea baliogabetu du Frantziako Konstituzionalak ostiral honetan. Legeak 15 urtez azpikoei sare sozialak erabiltzea debekatu zien, baina Auzitegiak ebatzi du hori neurriz kanpokoa eta adierazpen- eta komunikazio-askatasunaren aurkakoa dela.
Zehazki, legea konstituzioaren aurkakoa dela iritzi dio, ez duelako behar besteko zehaztasunik. Izan ere, komunikatzeko eta informazioa jasotzeko askatasunari ezarritako murrizketa "ez da egokia, beharrezkoa ezta proportzionala ere lortu nahi den helbururako".
"Adingabeei Internet bidezko komunikazio-zerbitzu jakin batzuetara sartzeko askatasuna kentzen dieten xedapen horiek adierazpen- eta komunikazio-askatasuna urratzen dute", adierazi du Frantziako auzitegi horrek ostiral honetako epaian.
Neurriak "adin txikikoen interes gorena babesteko konstituzio-betekizuna" bermatzea helburu duela aitortu arren, debekua beste bitarteko batzuetara ere zabal liteke, "adingabeen osasunerako eta segurtasunerako arriskuak" ezarri ez diren kasuetan.
Era berean, testuak ez ditu "lege-berme nahikoak" eskaintzen erabiltzaileen pribatutasuna babesteko; izan ere, sare sozialetara sartzeko, erabiltzaile guztiek, helduek barne, "adina egiaztatzen duen agiria aurkeztu" beharko lukete.
Testu berria lantzen ari da Macron
Epaiari erantzunez, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Sebastien Lecornu lehen ministroari eskatu dio Gobernuak "idazketa juridikoki sendoa" egiteko, epai horren eta Europako esparruaren argitan. Izan ere, erreforma hori "2027ko udaberria baino lehen" egitea du helburu.
"Frantziaren ekimenez, mundu osoko hogeita hamar estatuk baino gehiagok proposatu dute datozen hilabeteetan adin txikikoei sare sozialak debekatzea, eta Europako Batzordea xedapen horiek Europar Batasunerako harmonizatzeko lanean ari da", adierazi du Eliseoak zabaldutako ohar batean.
Horrela, 2017an gai hori planteatu zuenetik, adingabeen "interes gorena eta osasuna babestea" da helburua, sare sozialek haiengan dituzten "ondorio kaltegarriak" kontuan hartuta, "zientifikoki dokumentatuta" baitaude.
Arazoak Europako araudiarekin
Hasiera batean, Laure Miller diputatuak aurkeztutako neurria irailetik aurrera, ikasturtearen hasierarekin batera, jarri nahi zuten indarrean.
Legediak, ordea, Europako araudiarekin arazoak izan zituen; izan ere, plataformen "zerrenda beltza" jasotzen zuen, eta aldatu egin behar izan zuten uztailaren hasieran Europako Batzordeak xedapen batzuk Zerbitzu Digitalen Europako Erregelamendua (DSA) urratzeko arriskua zutela ebatzi ondoren, Frantziako erregulatzaileari eskumen gehiegi ematen zizkiotelako.
Testuak ez zituen erabiltzaileen adina egiaztatzeko erabiliko ziren egiaztapen-metodoak zehazten; aitzitik, plataformen esku uzten zuen bakoitzak bere metodoa ezartzea. Ekimenak, halaber, institutuetan telefono mugikorrak erabiltzea debekatzen zuen, zehazki Batxilergoko mailetan, nahiz eta auzitegi horrek ez duen gai horri buruzko iritzirik eman.
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